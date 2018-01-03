北京协和医学院校长曹雪涛任南开大学校长(简历)

原标题：快讯：医学家曹雪涛任南开大学校长
曹雪涛。资料图
[快讯：医学家曹雪涛任南开大学校长]今天上午，中组部在南开大学宣布，中国工程院院士曹雪涛任南开大学校长。曹雪涛此前系中国医学科学院院长、北京协和医学院校长。
个人简历
1981年至1990年在第二军医大学攻读本科、硕士、博士学位；
1990年至2010年于第二军医大学担任免疫学教研室讲师、教授、免疫学教研室副主任、主任，第二军医大学副校长兼免疫学研究所所长、全军免疫与基因治疗重点实验室主任、医学免疫学国家重点实验室主任；
2010年8月至2011年8月任中国医学科学院 北京协和医学院副院校长；
2011年8月至2015年11月任中国医学科学院院长 北京协和医学院副校长；
2015年11月至今，任中国医学科学院院长 北京协和医学院校长。
中共十九大代表。
来源：中国青年报 天津日报
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