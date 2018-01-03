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北京协和医学院校长曹雪涛任南开大学校长(简历)

北京协和医学院校长曹雪涛任南开大学校长(简历)
2018年01月03日 10:34 澎湃新闻
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　　原标题：快讯：医学家曹雪涛任南开大学校长

曹雪涛。资料图曹雪涛。资料图

　　[快讯：医学家曹雪涛任南开大学校长]今天上午，中组部在南开大学宣布，中国工程院院士曹雪涛任南开大学校长。曹雪涛此前系中国医学科学院院长、北京协和医学院校长。

　　个人简历

　　1981年至1990年在第二军医大学攻读本科、硕士、博士学位；

　　1990年至2010年于第二军医大学担任免疫学教研室讲师、教授、免疫学教研室副主任、主任，第二军医大学副校长兼免疫学研究所所长、全军免疫与基因治疗重点实验室主任、医学免疫学国家重点实验室主任；

　　2010年8月至2011年8月任中国医学科学院 北京协和医学院副院校长；

　　2011年8月至2015年11月任中国医学科学院院长 北京协和医学院副校长；

　　2015年11月至今，任中国医学科学院院长 北京协和医学院校长。

　　中共十九大代表。

　　来源：中国青年报 天津日报

责任编辑：霍宇昂

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