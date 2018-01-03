2018首虎落马前可谓马不停蹄 曾怒斥滋事人大代表

原标题： 首虎落马前“马不停蹄”，曾怒斥滋事人大代表

来源：长安街知事

2018年第一虎来得非常早，陕西省副省长冯新柱落马。此前，2015年首虎杨卫泽是在1月4日落马，2016年首虎陈雪枫是在1月16日落马，2017年首虎虞海燕是在1月11日落马。中纪委用加班加点的实际工作再次重申，十九大后反腐不松劲、不停步、再出发！

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，冯新柱最后一次公开露面，是2017年12月21日主持召开研究安排果畜菜特色产业发展推动农民增收工作的座谈会，当时还上了陕西新闻联播。

冯新柱此前在陕西省政府负责农村、农业、扶贫、救灾、民政、食品药品安全方面的工作，同时是省脱贫攻坚领导小组副组长、杨凌示范区管委会主任。他身兼数职，十分忙碌，仅去年12月20日、21日两天，就连续出席了四个公开活动，可谓“马不停蹄”。

冯新柱出生于1960年7月，陕西洋县人，其生活工作主要经历没有离开过本省。他早年在省农电管理局工作，1996年1月任副局长。

2001年6月，冯新柱来到铜川市任副市长，此后扎根铜川近14年，后升任市长、市委书记。铜川是一个典型的资源型城市，支柱产业为“一黑两白”：黑是煤炭，白是水泥和电解铝，都是粗放式、高耗能的行业，长期以来存在环境污染严重、产业结构单一、就业压力大等突出问题。2009年3月，国务院确定了第二批32个资源枯竭城市名单，中央财政给予这些城市以转移性支付资金支持，铜川位列其中。

冯新柱主政铜川期间，提出并实施了“5523”发展思路，即提升壮大铝业、煤炭、水泥、陶瓷、果业五大传统产业；培育发展电力电源、装备制造、食品、医药、旅游五大新兴产业；抓好新区开发建设和老市区改造提高两个重点；破解环境污染治理、沉陷区滑塌区群众整体搬迁、水资源保护开发利用三大难题。当时，冯新柱经常在媒体上露面，接受采访时谈的大多是资源型城市的经济转型和可持续发展问题。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，2010年初，冯新柱称铜川有资源优势，要走依托资源、项目带动、工业强市和可持续发展之路。并表示铜川正在规划建设全省第二个能源重化工基地、西北地区最大的建材业基地等多个产业集群，重点打造百亿元产业组团。

2015年4月，冯新柱升任陕西副省长。他在干部大会上作了一番“真情告白”：“不管走到哪里，我将永远热爱和眷恋这片土地和这里的人民。不管到哪里，我都永远关注铜川、惦记铜川、祝福铜川。也希望我们保持联系，常来常往，你们到西安了给我打电话，到家里来做客，到我办公室叙旧。”

冯新柱当时还说：“我深知，自己性格比较急躁，有时批评同志不注意方式方法，无意中伤害了一些同志的感情，在此向你们表示深深的歉意。”2014年8月，铜川市连续发生了两起人大代表、政协委员酒后滋事、打人砸店的事件。冯新柱在9月召开的全市领导干部大会上，怒斥铜川市政协委员、王益区人大代表杨大军等当事人：“带人吃饭还要赊账，不让赊账还要打砸，你是吃了豹子胆！”

作为主政一方的党员领导干部，不管公开活动如何“勤政”，表态多么“漂亮”，违纪必受严惩，这是党纪与法规的铁则。

责任编辑：霍宇昂