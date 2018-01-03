甘肃职称制度改革 将对学术造假实施一票否决制

原标题：（社会）甘肃职称制度改革将对学术造假实施“一票否决制”

新华社兰州1月3日电（记者王博、张睿）自2018年起，甘肃将建立以品德能力为导向的评价标准，落实职称评审以德为先的新要求，对师德、医德有问题的实行“零容忍”，对学术造假“一票否决”。

记者从甘肃省深化职称制度改革推进会上了解到，此次改革将落实加强职称评审监管和诚信建设的新要求，建立倒查追责机制和职称评审公开制度、承诺制度，建立职称申报评审诚信档案和失信黑名单制度。构建政府监管、个人诚信、单位自律、社会监督的综合监管体系，确保职称评审公开透明，坚持重能力、重业绩的评价标准，让职称评价回归到人才评价的本质上来。

甘肃省公务员局局长李杰表示，此次职称制度改革还将集中解决一批职称评审中困扰人才评价的老问题，其中包括对职称外语和计算机应用能力考试将不再做统一要求，不将论文作为评价应用型人才的限制性条件，彻底解决职称评审中“唯外语、唯论文”的问题。

甘肃省已经施行允许企业实行内部等级岗位政策，2018年甘肃还将畅通各类人才职称绿色通道，不论体制内、体制外，职称申报评审将不受户籍、地域、身份、档案、人事关系等限制，这些新政策将使专业技术人员在职称评定上普遍受益。（完）

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