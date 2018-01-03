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云南曲靖麒麟区发生交通事故 致4人死亡1人受伤

云南曲靖麒麟区发生交通事故 致4人死亡1人受伤
2018年01月03日 22:40 云南网
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　　原标题：云南曲靖麒麟区发生一起交通事故致4人死亡1人受伤

　　云南网讯（记者 熊强）1月3日晚间，云南网（微信公号：yunnancn ）从曲靖市麒麟区委对外宣传办公室获悉，1月3日12时45分许，麒麟区越州镇向桂社区桂花树居民小组附近发生一起交通事故，现场造成2人死亡、3 人受伤。事故发生后，伤者被立即送往医院抢救，其中2人经抢救无效死亡。此次事故共造成4人死亡，1人受伤。

　　目前，事故原因调查和善后工作正在有序进行中。

责任编辑：桂强

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