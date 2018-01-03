天津师大回应车顶放饮料现象:整治前每月一两起

原标题：天津师大回应“车顶放置饮料”现象：已很长时间没发现一个学生“上车”

近日，“天津师大整顿‘车顶放置饮料’”事件在网络上引起关注，有网友评论，天津师范大学对“车顶放置饮料”现象“亮剑”了。

该校保卫处官网“案情通报”栏目于日前刊登一则《关于清理校园外来车辆“车顶放置饮料”的情况通报》，通报显示，2017年下半年开学以来，学校“及时制止校园内多起外来车辆‘车顶放置饮料’事件”，并对涉事人员进行训诫。

“车顶放置饮料”是什么现象？

有网络传言称，国内一些学校会出现在车顶放置饮料的车辆，其目的是吸引女性卖淫，不同的饮料代表不同的成交价格，了解暗号含义的女性可能会主动上车，再与车主商量地点、价格进行性交易。其中，矿泉水代表的价格最为低廉。

记者前往天津师范大学核实，据该校宣传部介绍，学校附近确实出现过“车顶放置饮料”情况，但发现的并不多，一个月一两起的概率，经整治，已很长时间没有再出现过。学校宣传部门还表示，“没发现一个学生上车。”

据学校公布的“通报”显示，天津师大保卫处组织了专门力量，持续在校园开展全方位巡逻，在训诫涉事人员之后，学校勒令其立即离开，且不允许再进校。其中还解释，根据有关规定，认定卖淫嫖娼，主要看行为主体之间主观上是否就卖淫嫖娼达成一致，如已经谈好价格或者已经给付金钱、财物，并且已经着手实施，但由于其本人主观意志以外的原因，尚未发生性关系的；或者已经发生性关系，但尚未给付金钱、财物的，都可以按卖淫嫖娼行为依法处理。

情况通告网站截图 本文图均为 中国妇女报微信公众号 图

记者于今日再次登录该校保卫处官网，其“通报”已被撤下，对此，宣传部门解释：学校管理严格，将关于师生切身利益的信息及时公开通报，但没想到在网络上发酵，出现过度解读，无奈撤下。

相关通告已被撤除网站截图

责任编辑：桂强