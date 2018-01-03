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冯毅任湖南省委委员常委(简历)

冯毅任湖南省委委员常委(简历)
2018年01月03日 11:10 澎湃新闻
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　　湖南日报1月3日消息，日前，中共中央批准，冯毅同志任中共湖南省委委员、常委。

　　简历：

　　2013年11月，总后勤部政治部宣传部部长冯毅大校担任总后勤部新闻发言人。

　　中央军委后勤保障部政治工作局主任。

　　2017年4月，湖南省军区党委书记、政治委员。

　　2017年12月，现任湖南省第十四届党委常委

　　来源：湖南日报

责任编辑：霍宇昂

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