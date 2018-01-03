冯毅任湖南省委委员常委(简历)

湖南日报1月3日消息，日前，中共中央批准，冯毅同志任中共湖南省委委员、常委。
简历：
2013年11月，总后勤部政治部宣传部部长冯毅大校担任总后勤部新闻发言人。
中央军委后勤保障部政治工作局主任。
2017年4月，湖南省军区党委书记、政治委员。
2017年12月，现任湖南省第十四届党委常委
来源：湖南日报
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