陈飞任湖南省副省长(图/简历)

原标题： 重磅！陈飞任湖南省人民政府副省长，陈君文辞去省人大常委会副主任职务

来源：湖南日报

今天上午，湖南省十二届人大常委会第三十四次会议经过表决，决定任命陈飞为湖南省人民政府副省长。

决定接受陈君文辞去湖南省第十二届人民代表大会常务委员会副主任职务的请求，报湖南省人民代表大会备案；决定接受杨光荣辞去湖南省人民政府副省长职务的请求，报湖南省人民代表大会备案。

陈飞同志简历

陈飞，男，汉族，1963年11月出生，江苏南通人，1986年7月参加工作，1985年11月加入中国共产党，大学学历，经济学硕士，教授级高级工程师。

主要经历：

1982年9月至1986年7月，武汉水利电力学院水利水电工程建筑及施工系水利水电工程建筑专业学习；

1986年7月至1992年12月，葛洲坝工程局浇筑分局、三公司、一公司技术员、助理工程师，葛洲坝工程局办公室副科级秘书、正科级秘书；

1992

年12月至1994年12月，葛洲坝工程局第一工程公司副经理、第一工程公司三峡指挥部副指挥长；

1994年12月至1997年2月，中国葛洲坝水利水电工程集团公司第一工程公司经理、第一工程公司三峡指挥部指挥长；

1997年2月至1997年5月，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理、三峡指挥部副指挥长；

1997年5月至1998年6月，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理兼葛洲坝股份公司董事，三峡指挥部副指挥长、党委书记；

1998年6月至2000年4月，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理兼葛洲坝股份公司董事，三峡指挥部指挥长、党委书记（1995年10月至1997年7月，中国人民大学工商管理学院工业经济系产业经济专业在职学习，1999年1月获经济学硕士学位）；

2000年4月至2001年1月，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理、党委常委、党委副书记兼葛洲坝股份公司董事；

2001年 1月至2001年10月，龙滩水电开发有限公司总经理；

2001年10月至2002年5月，挂职任云南省临沧地委副书记；

2002年5月至2003年12月，挂职任云南省计委副主任、党组成员；

2003年12月至2006年10月，中国国电集团公司副总经理、党组成员；

2006年10月至2008年4月，中国国电集团公司副总经理、党组成员兼国电电力发展股份有限公司党组书记、总经理；

2008年4月至2010年1月，中国国电集团公司副总经理、党组成员（其间：2009年3月至2009年7月，中央党校第26期中青年干部培训班学习）；

2010年1月至2014年3月，中国长江三峡集团公司董事、总经理、党组成员，国务院三峡工程建设委员会委员（其间：2013年9月至2013年11月，中央党校第54期省部级干部进修班学习）；

2014年3月至2017年12月，国务院三峡工程建设委员会办公室（国务院三峡工程建设委员会三峡工程稽察办公室）副主任、党组成员（其间：2015年5月至2015年7月，国防大学第46期国家安全研究班学习）；

2017年12月至今，湖南省人民政府党组成员。

2018年1月4日，省十二届人大常委会第三十四次会议决定任命陈飞同志为湖南省人民政府副省长。

陈飞同志任职前发言（节选）

这次中央安排我到湖南工作，能成为湖南人民的一份子，我倍感荣幸，倍加珍惜。湖南是一片英雄辈出的红色土地，是毛主席的家乡，近代以来，湖湘儿女以民族独立和人民解放为己任，在中国革命史上书写了浓墨重彩的篇章。当前，全省上下正全面贯彻党的十九大精神，坚持新发展理念，按照“三个着力”要求，围绕建设“五个强省”，大力实施创新引领开放崛起战略，经济实力不断增强、社会事业全面发展、人民生活持续改善。湖南充满生机和希望。今天，许达哲省长提名我为省人民政府副省长人选，这是党和人民对我的高度信任，我深感责任重大，使命光荣。我一定在省委的领导下，在省人大及其常委会的监督支持下，牢记誓言，用心工作，为建设富饶美丽幸福新湖南贡献力量，报答党和人民的培养，不辜负全省人民的期待。

一是对党忠诚，做到政治过硬。坚定理想信念，坚持党的领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，真正把党的十九大精神学懂弄通做实。坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，自觉维护核心，自觉维护中央权威，自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不忘初心、牢记使命，践行忠诚干净担当，认真落实省委、省政府决策部署，把党的路线方针政策结合实际切实贯彻到工作中，把对党和人民的忠诚落实在行动上，把“四个意识”体现在攻坚克难取得实效上。

二是履职尽责，做到本领合格。始终牢记“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”，在实现“两个一百年”宏伟目标的新征程中，做到一事当前人民至上，把党性宗旨意识体现在做好本职工作中，做人民需要的服务，做人民满意的服务。紧紧围绕习近平总书记对湖南提出的“一带一部”战略和“三个着力”要求，在化解重大风险、精准扶贫、污染防治“三大攻坚战”中抓重点、补短板、强弱项。扎实开展调查研究，向群众学习、向实践学习、向同志们学习，弄清实情和事物的本质，提高自己认识规律、把握规律、遵循规律的能力，提高履职能力。

三是严以用权，做到清正廉洁。不断增强法治意识、强化法治思维，自觉维护宪法、法律的权威，坚持依法行政，严格按照程序、规则、制度行使权力。坚决执行省人大及其常委会的决议、决定，自觉接受省人大及其常委会监督，自觉接受人大代表、人民群众监督，自觉接受法律和舆论等各方面监督。认真听取和办理好人大代表的建议、批评和意见，全力落实人大及其常委会交办的事项。严格落实领导干部廉洁自律各项规定和党风廉政建设责任，自觉遵守中央八项规定精神和省委九项规定，严以修身、严以用权、严以律己，做清正廉洁的表率。

责任编辑：霍宇昂