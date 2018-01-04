受北方大面积降雪天气影响 上海站部分列车停运

#运输资讯# 因受北方大面积降雪天气影响，2018年1月4日，上海站、上海虹桥站部分列车上停运，具体车次请点击图片查看↓↓↓↓。
另外需要提醒的是，1月4日由上海站开往成都东站的D952次列车、由上海虹桥站开往北京南站的G6次列车、由上海虹桥站开往重庆北站的D2212次列车缩线运行至南京南站终止。
通过12306网站预订且未取票的旅客可于30天内（含当日）登录12306网站退票，持有停运列车车票的旅客，可于30天内（含当日）到上海三大火车站退票窗口办理退票，均不收取退票费。
请广大旅客朋友留意站车公告，访问铁路上海站官方微博、微信或致电12306客服热线查询，及时掌握最新资讯，以免耽误您的行程。
来源：铁路上海站微博
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