各省区市网信办主任新年寄语 看看都说了啥？

来源：网络传播杂志

原标题：各省区市网信办主任新年寄语

律回春晖渐，万象始更新。在辞旧迎新之际，各地网信办主任纷纷发出寄语，向广大网友致以新年问候和良好祝愿。

天津市委宣传部副部长、网信办主任王芸

互信互通，万物互联。每个人都是网络空间的建设者、参与者，是休戚相依的命运共同体，期待广大网友一如既往关心、支持天津网信事业发展，与我们携手共圆新时代的网络强国梦！

上海市委网信办主任姜迅

在新的一年里，我们将充分发挥网络在汇聚民意、传达民情、集聚民智等方面的作用和优势，为建设风清气正的网络生态、促进上海互联网事业健康持续发展努力奋斗！

广东省委宣传部副部长、网信办主任黄斌

欢迎网友们一如既往地“拍砖”“点赞”“灌水”，多提宝贵意见建议，共同为广东改革发展事业贡献智慧力量。祝广大网友们新年快乐、身体健康、万事如意！

浙江省委宣传部副部长、网信办主任朱重烈

人类因互联网而更紧密，世界因互联网而更精彩，互联网已成为人类的共同家园。新的一年，让我们携起手来，一起努力，把我们的网络家园建设得更美丽、更干净、更安全！恭祝网友们新年快乐！

福建省委宣传部副部长、网信办主任徐姗娜

2018年，我们要努力建设好亿万民众共同的精神家园，努力构筑网上网下同心圆，让互联网更好地造福人民。祝愿全体网友新年快乐、幸福吉祥！

河北省委宣传部副部长、网信办主任张砚平

“器大者声必闳，志高者意必远”，新年的脚步承载着新时代的梦想正阔步走来。衷心祝愿广大网民朋友们在新的一年里事业旺旺、幸福多多！

内蒙古自治区党委副秘书长、网信办主任张佰成

坚持以人民为中心的发展思想，自觉践行新发展理念，为“建设亮丽内蒙古，共圆伟大中国梦”，做出全区网信系统应有的贡献。

辽宁省委宣传部副部长、网信办主任徐少达

2018年，我们将与社会各界携手同行，做大做强网上正面宣传，改进创新网上正面引导，培育积极健康、向上向善的网络文化，使网上正能量更充沛、主旋律更高昂。

贵州省委宣传部副部长、网信办主任谢念

构筑网上网下同心圆，广泛凝聚社会力量，为百姓富、生态美的多彩贵州新未来营造良好网上舆论氛围。值此辞旧迎新之际，恭祝广大网友新年快乐、戌年吉祥！

海南省委宣传部常务副部长、网信办主任林光强

2018年是海南建省30周年，站在新的历史起点，我们真诚希望大家一如既往地关心支持参与美好新海南发展，一起共享海南国际旅游岛繁荣发展的荣光！

甘肃省委宣传部副部长、网信办主任梁和平

春来更有好花枝。奋进新时代，全省网信系统要全面贯彻党的十九大精神，为加快建设幸福美好新甘肃提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障、有力信息化支撑。

安徽省网信办主任文霞平

2018年，是网信事业站在新起点、展现新气象、实现新作为的重要一年。我们将始终坚持以人民为中心的工作导向，唱响新时代网络强音，点亮新征程梦想之光，努力开创无愧于新时代的安徽网信事业新局面。

西藏党委宣传部副部长、网信办主任欧阳方兴

辞旧迎新，梦想照进现实；继往开来，实干绘就愿景。祝网民朋友，新年呈现新气象，展示新作为。祝网民朋友，新年万事如意、扎西德勒！

新疆维吾尔自治区党委网信办主任张军

新时代孕育新机遇，新征程谱写新辉煌。让我们锐意进取，攻坚克难，开拓创新，共同建设清朗网络空间。

责任编辑：桂强