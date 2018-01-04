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各省区市网信办主任新年寄语 看看都说了啥？

各省区市网信办主任新年寄语 看看都说了啥？
2018年01月04日 21:47 新浪综合
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　　来源：网络传播杂志

　　原标题：各省区市网信办主任新年寄语

　　律回春晖渐，万象始更新。在辞旧迎新之际，各地网信办主任纷纷发出寄语，向广大网友致以新年问候和良好祝愿。

天津市委宣传部副部长、网信办主任王芸天津市委宣传部副部长、网信办主任王芸

　　互信互通，万物互联。每个人都是网络空间的建设者、参与者，是休戚相依的命运共同体，期待广大网友一如既往关心、支持天津网信事业发展，与我们携手共圆新时代的网络强国梦！

上海市委网信办主任姜迅上海市委网信办主任姜迅

　　在新的一年里，我们将充分发挥网络在汇聚民意、传达民情、集聚民智等方面的作用和优势，为建设风清气正的网络生态、促进上海互联网事业健康持续发展努力奋斗！

广东省委宣传部副部长、网信办主任黄斌广东省委宣传部副部长、网信办主任黄斌

　　欢迎网友们一如既往地“拍砖”“点赞”“灌水”，多提宝贵意见建议，共同为广东改革发展事业贡献智慧力量。祝广大网友们新年快乐、身体健康、万事如意！

浙江省委宣传部副部长、网信办主任朱重烈浙江省委宣传部副部长、网信办主任朱重烈

　　人类因互联网而更紧密，世界因互联网而更精彩，互联网已成为人类的共同家园。新的一年，让我们携起手来，一起努力，把我们的网络家园建设得更美丽、更干净、更安全！恭祝网友们新年快乐！

福建省委宣传部副部长、网信办主任徐姗娜福建省委宣传部副部长、网信办主任徐姗娜

　　2018年，我们要努力建设好亿万民众共同的精神家园，努力构筑网上网下同心圆，让互联网更好地造福人民。祝愿全体网友新年快乐、幸福吉祥！

河北省委宣传部副部长、网信办主任张砚平河北省委宣传部副部长、网信办主任张砚平

　　“器大者声必闳，志高者意必远”，新年的脚步承载着新时代的梦想正阔步走来。衷心祝愿广大网民朋友们在新的一年里事业旺旺、幸福多多！

内蒙古自治区党委副秘书长、网信办主任张佰成内蒙古自治区党委副秘书长、网信办主任张佰成

　　坚持以人民为中心的发展思想，自觉践行新发展理念，为“建设亮丽内蒙古，共圆伟大中国梦”，做出全区网信系统应有的贡献。

辽宁省委宣传部副部长、网信办主任徐少达辽宁省委宣传部副部长、网信办主任徐少达

　　2018年，我们将与社会各界携手同行，做大做强网上正面宣传，改进创新网上正面引导，培育积极健康、向上向善的网络文化，使网上正能量更充沛、主旋律更高昂。

贵州省委宣传部副部长、网信办主任谢念贵州省委宣传部副部长、网信办主任谢念

　　构筑网上网下同心圆，广泛凝聚社会力量，为百姓富、生态美的多彩贵州新未来营造良好网上舆论氛围。值此辞旧迎新之际，恭祝广大网友新年快乐、戌年吉祥！

海南省委宣传部常务副部长、网信办主任林光强海南省委宣传部常务副部长、网信办主任林光强

　　2018年是海南建省30周年，站在新的历史起点，我们真诚希望大家一如既往地关心支持参与美好新海南发展，一起共享海南国际旅游岛繁荣发展的荣光！

甘肃省委宣传部副部长、网信办主任梁和平甘肃省委宣传部副部长、网信办主任梁和平

　　春来更有好花枝。奋进新时代，全省网信系统要全面贯彻党的十九大精神，为加快建设幸福美好新甘肃提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障、有力信息化支撑。

安徽省网信办主任文霞平安徽省网信办主任文霞平

　　2018年，是网信事业站在新起点、展现新气象、实现新作为的重要一年。我们将始终坚持以人民为中心的工作导向，唱响新时代网络强音，点亮新征程梦想之光，努力开创无愧于新时代的安徽网信事业新局面。

西藏党委宣传部副部长、网信办主任欧阳方兴西藏党委宣传部副部长、网信办主任欧阳方兴

　　辞旧迎新，梦想照进现实；继往开来，实干绘就愿景。祝网民朋友，新年呈现新气象，展示新作为。祝网民朋友，新年万事如意、扎西德勒！

新疆维吾尔自治区党委网信办主任张军新疆维吾尔自治区党委网信办主任张军

　　新时代孕育新机遇，新征程谱写新辉煌。让我们锐意进取，攻坚克难，开拓创新，共同建设清朗网络空间。

责任编辑：桂强

宣传部寄语新年
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