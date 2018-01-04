宁波大学原校长朱自强因病逝世 享年88岁

原标题：缅怀！宁波大学原校长朱自强教授因病逝世 享年88岁

1月1日21时51分，原宁波大学校长、著名化工专家、浙江大学教授朱自强同志因病逝世，享年88岁。

老校长与宁大

1988年9月-1992年12月，朱自强担任宁波大学第二任校长。

朱自强任命文件 本文图均为 甬派客户端 图

朱自强教授担任宁波大学校长期间，正值宁波大学发展遇到暂时困难的时期。

他坚决贯彻落实党委领导下的校长负责制，提出“在稳定巩固中求提高”的工作方针，积极推进学校建设与发展；高度重视人才培养工作，提出“全面发展、面向实际”的教育质量观；积极争取教育部对宁波大学的支持，学校成功列为全国普通高等教育招生考试第一批录取院校。

朱自强校长主持毕业典礼

在学校党委和朱自强校长的领导下，学校办学规模有所扩大，内涵建设明显增强，各项工作渐趋规范，为以后的发展奠定了良好基础。

朱自强（左二）会见包陪庆（左一）、包陪丽（中）、陈守义（右二）、包陪慧（右一）

朱自强教授从校长岗位上退下来以后，仍一直关心学校的建设与发展。

朱自强简介

朱自强教授，浙江杭州人，1930年10月1日生。1951年毕业于浙江大学化工系。1957年获苏联门捷列夫化工学院技术科学副博士学位。1958年加入中国共产党。历任浙江大学讲师、副教授、教授、博士生导师，化工系副主任、研究生部主任、化工研究所所长。

1992年，朱自强访问香港。

朱自强教授是化工领域的著名专家，曾任国家自然科学基金委员会第二、三、四届化学部化学工程组评审委员、副组长，浙江省化工学会副理事长，第四、五届浙江省科协常委，第一、二届膜学会副理事长。曾编写全国通用教材《化工热力学》等，专著有《超临界流体技术——原理和应用》等。曾获教育部科技进步一等奖、浙江省科技成果一等奖、上海市科技进步二等奖。

朱自强教授遗体告别仪式定于1月5日上午10时在杭州殡仪馆一号大厅举行，学校将安排车辆前往，请有意向参加告别仪式的老师联系校办（内线：888253）。

老校长在任期间恰逢包玉刚先生过世，他携手宁大师生，不畏困难，终于走出了一条通向未来的道路，他将永远活在宁大人的心中。

来源：甬派客户端

责任编辑：桂强