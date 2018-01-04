宁波大学原校长朱自强因病逝世 享年88岁

原标题：缅怀！宁波大学原校长朱自强教授因病逝世 享年88岁
1月1日21时51分，原宁波大学校长、著名化工专家、浙江大学教授朱自强同志因病逝世，享年88岁。
老校长与宁大
1988年9月-1992年12月，朱自强担任宁波大学第二任校长。
他坚决贯彻落实党委领导下的校长负责制，提出“在稳定巩固中求提高”的工作方针，积极推进学校建设与发展；高度重视人才培养工作，提出“全面发展、面向实际”的教育质量观；积极争取教育部对宁波大学的支持，学校成功列为全国普通高等教育招生考试第一批录取院校。
在学校党委和朱自强校长的领导下，学校办学规模有所扩大，内涵建设明显增强，各项工作渐趋规范，为以后的发展奠定了良好基础。
朱自强教授从校长岗位上退下来以后，仍一直关心学校的建设与发展。
朱自强简介
朱自强教授，浙江杭州人，1930年10月1日生。1951年毕业于浙江大学化工系。1957年获苏联门捷列夫化工学院技术科学副博士学位。1958年加入中国共产党。历任浙江大学讲师、副教授、教授、博士生导师，化工系副主任、研究生部主任、化工研究所所长。
朱自强教授是化工领域的著名专家，曾任国家自然科学基金委员会第二、三、四届化学部化学工程组评审委员、副组长，浙江省化工学会副理事长，第四、五届浙江省科协常委，第一、二届膜学会副理事长。曾编写全国通用教材《化工热力学》等，专著有《超临界流体技术——原理和应用》等。曾获教育部科技进步一等奖、浙江省科技成果一等奖、上海市科技进步二等奖。
朱自强教授遗体告别仪式定于1月5日上午10时在杭州殡仪馆一号大厅举行，学校将安排车辆前往，请有意向参加告别仪式的老师联系校办（内线：888253）。
老校长在任期间恰逢包玉刚先生过世，他携手宁大师生，不畏困难，终于走出了一条通向未来的道路，他将永远活在宁大人的心中。
来源：甬派客户端
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 香港又一“占中”执勤警察获刑
- 【 军事 】 歼20已有两种型号 产量或比F22少20架
- 【 财经 】 董明珠要退休了？关于接班人她这么说
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 陈学冬恋情疑曝光 与神秘女甜蜜同居
- 【 科技 】 微信:不会看用户微信 也不留存聊天记...
- 【 教育 】 少儿英语培训乱象：付款前后冰火两重...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2017 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有