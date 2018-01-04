安徽合肥多个公交站被雪压垮 致多人受伤(图)

原标题：安徽合肥多个公交站被雪压垮 致多人受伤

今天上午九时许，合肥望江路卫岗公交站及其以西多个公交站被雪压倒，致使20多名市民受伤。

记者从合肥公安获悉，9时许，望江路省立儿童医院门口南北两个BRT公交车站台坍塌，附近的水泥设计研究院门口和铁四局门口的两个普通公交车站台也坍塌。刚刚110又接报：望江路与石台路交口的BRT站台坍塌。110指挥中心已调集辖区警力到现场开展救援及维持秩序，同时对望江路沿线未坍塌的BRT站台设置警戒带。上述情况已报告市应急办，建议通知市政、公交等部门到现场开展处置。

在救治伤员的合肥市第三人民医院，患者丈夫韦先生告诉记者，他和爱人当时在等车，公交站突然倒塌，致妻子头部受伤，目前，医院已对其包扎，并将缝针。记者从合肥市第三人民医院宣教处获悉，该院已接到20多名伤员，主要是头部外伤、脑外伤、腰腿部外伤等，其中2人住院治疗。

另据中新网消息，记者4日从安徽省气象台获悉，安徽境内3日起多地出现暴雪、局部大暴雪天气，全省启动重大气象灾害（暴雪）II级应急响应。

据悉，3日17时30分，安徽启动重大气象灾害（暴雪）III级应急响应；安徽省气象台3日20时40分将暴雪预警信号由蓝色提升为橙色。

截至4日05时，江北大部分地区出现暴雪，局部大暴雪。淮河以北和江淮之间中北部有47个市县出现积雪，最大积雪深度蚌埠26厘米。

经综合研判，安徽的阜阳、六安、蚌埠、合肥、淮南、滁州、宿州、亳州等市气象局立即将重大气象灾害（暴雪）Ⅲ级应急响应变更为Ⅱ级，其余各市气象局、黄山、九华山气象管理处根据实际情况研判，决定是否启动或变更相应响应级别。

截至目前，安徽发布暴雪、寒潮、道路结冰各色突发气象灾害预警信号超过100个。其中，暴雪预警信号44个，例如，明光、凤阳、天长、淮南、定远发布了暴雪红色预警信号，表示这些地区的降雪量将达15毫米以上，局部20毫米以上。合肥、肥东、肥西等地则发布了暴雪橙色预警。

“步行上班最靠谱”成为合肥朋友圈的最多调侃。经过一夜暴雪，今早合肥交通拥堵、树木倒伏，多个交叉路口通行困难，路上很多铲雪人员加快清理积雪除冰，让交通尽快恢复顺畅。

来源：大皖新闻、中新网

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责任编辑：霍宇昂