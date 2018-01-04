河南鹤壁原市长唐远游调任省质监局长

原标题：鹤壁原市长唐远游任河南省质监局长

河南商报金水路观察（微信ID：zzjinshuilu）了解到，离任鹤壁市长的唐远游，日前已出任河南省质监局局长、党组书记。

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2017年12月18日下午，河南省质监局召开全局领导干部大会，省委组织部副部长修振环出席会议并讲话，省委组织部省直干部二处处长王森宣读省委关于省质监局主要领导同志调整的决定：李智民同志不再担任河南省质量技术监督局局长、党组书记职务，唐远游同志任河南省质量技术监督局局长、党组书记。

省委组织部评价

省委组织部副部长修振环表示，此次对省质监局主要领导进行调整，是省委根据换届工作需要，从全省工作大局和省质监局领导班子建设实际出发，通盘考虑，慎重研究作出的决定。

修振环充分肯定了李智民担任省质监局党组书记、局长期间所做的工作。他指出，近4年多来，以李智民同志为班长的省质监局党组深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全省工作大局，坚持“抓质量、保安全、促发展、强质监”工作方针，全省质监工作总体水平明显提升，广大人民群众的质量获得感、幸福感明显增强，为全省经济社会发展作出了突出贡献。

修振环指出，唐远游同志政治立场坚定，待人公道宽厚，心胸开阔、敬业负责、作风民主、团结同志、严格自律，经过企业、地方、厅局等多个领导岗位历练，担任正职时间长，具有很强的组织领导能力和统筹协调能力。省委认为，唐远游同志担任省质监局局长、党组书记是合适的。

李智民表示

完全赞成、衷心拥护、坚决服从省委的决定。在省质监局工作四年多以来，在省委省政府的坚强领导下，与全系统干部职工一道，紧紧围绕全省中心工作，坚决贯彻习近平总书记关于质量发展的重要论述，坚定不移地抓质量、保安全、促发展、强质监，为全省质监事业发展倾注了全部心血和汗水，贡献了全部智慧和力量。

唐远游同志政治坚定、年富力强，经过多个领导岗位的锻炼，领导经验丰富，工作实绩突出，具有很强的事业心、责任感。坚信，有省委省政府的重视支持，有以唐远游同志为班长的新一届省局党组的坚强领导，有全体干部职工的共同努力，河南质监系统一定能迈向新征程、续写新篇章，奋力夺取新时代河南质监事业改革发展的新胜利，也一定能为决胜全面建成小康社会、开启新时代河南全面建设社会主义现代化新征程做出新的更大的贡献！

唐远游表示

完全拥护、坚决服从省委的决定，一定奋力开拓河南质监事业更加美好的未来。

近五年来，在省委、省政府的正确领导下，智民同志团结带领省局党组和全省系统干部职工，推动全省质监事业取得了显著成绩。要继续坚持、大力弘扬智民同志和历届省局领导班子的好做法、好传统、好作风，把省质监局当前难得的大好局面巩固好、发展好，一张蓝图绘到底，一以贯之谋发展。

在今后的工作中……一是旗帜鲜明讲政治。二是务实创新谋发展。从解决制约全省质量发展的不平衡不充分问题入手，深入实施质量强省战略，全面提高质量水平，加强全面质量监管，深入推进质量变革，加快提升全省经济质量优势，不断满足人民群众日益增长的质量需求，为决胜全面建成小康社会、开启新时代河南全面建设社会主义现代化新征程打好质量基础。三是团结同心聚合力。四是清正廉洁重操守。

唐远游最后说，从今天起，我就是一名质监人了，质监局就是我的家！我将和大家一道，不忘初心、牢记使命、勤勉工作、不负重托，全力书写新时代河南质监工作的新篇章、新辉煌，努力为决胜全面建成小康社会、建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强省贡献我们质监人全部的力量！

唐远游简历

唐远游，男，汉族，1969年3月出生，重庆永川人，大学学历，工商管理硕士、工程硕士学位，教授级高级工程师，1998年6月加入中国共产党，1993年7月参加工作。

现任河南省质量技术监督局党组书记、局长。

1989.09—1993.07 中国矿业大学采矿工程专业学习

1993.07—2005.09 河南省永城煤电（集团）有限责任公司陈四楼矿技术科科长、副总工程师，城郊矿副总工程师、总工程师、副矿长（2002.01—2005.06在河南理工大学矿业工程专业学习，获工程硕士学位）

2005.09—2008.06 河南省正龙煤业有限公司城郊矿矿长、公司副总经理、河南省永煤集团股份有限公司总经理助理

2008.06—2008.12 河南省永城煤电控股集团有限公司总经理助理，河南省永煤集团股份有限公司总经理助理、河南省正龙煤业有限公司总经理，内蒙古鄂尔多斯永煤煤炭有限责任公司副董事长、总经理（2006.11—2008.12在北京交通大学高级管理人员工商管理硕士专业学习，获工商管理硕士学位）

2008.12—2010.10 河南省永煤集团股份有限公司总经理

2010.10—2011.06 河南省永城煤电控股集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，董事长、总经理、党委副书记

2011.06—2013.09 河南煤业化工集团有限责任公司党委副书记，总经理、副董事长、党委副书记

2013.09—2014.10 河南省工业和信息化厅副厅长（正厅级）、党组成员

2014.10—2015.06 河南省工业和信息化委员会党组成员，省盐务管理局局长、党委书记，省盐业总公司总经理（正厅级）

2015.06—2017.12 河南省鹤壁市委副书记、代市长、市长

2017.12— 河南省质量技术监督局党组书记、局长

李智民简历

李智民，男，汉族，1957年8月出生，河南洛宁人，1974年5月参加工作，1976年7月加入中国共产党，郑州大学法律系法律专业毕业，郑州大学行政管理专业管理学硕士。

历任河南省人大常委会办公厅秘书处副处长，调研室主任，1996年3月起先后任河南省人大常委会办公厅副主任，法工委副主任，河南省政府法制办公室副主任、党组成员 。

2002年7月任中共漯河市委常委、组织部长

2006年9月任中共漯河市委常委、市纪委书记

2012年4月任中共漯河市委副书记、市纪委书记

2013年4月任河南省质量技术监督局党组书记、局长、机关党委书记

来源：金水路观察

责任编辑：桂强