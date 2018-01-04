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新华社：支付宝靠默认勾选套取用户信息 差评

新华社：支付宝靠默认勾选套取用户信息 差评
2018年01月04日 21:42 新华视点
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　　原标题：靠默认勾选套取用户信息，差评！

　　3日，支付宝个人年度账单和年度关键词刷爆朋友圈，但随后人们发现查看账单时默认勾选的《芝麻服务协议》。“满满的情怀被套路坑了”是用户普遍感受。对此，就用户体验而言，无疑要“果断差评”。而从法律和行业规范角度审视，当务之急该考虑如何防止企业靠默认勾选等小伎俩过度“索要”用户个人信息。 

　　关于《芝麻服务协议》，人们讨论最多的两点是：默认勾选的字体太小，背景杂乱，太容易被忽略，感觉就像个“坑”；不接受协议也可以查看部分账单，为什么还要设置协议，这是不是芝麻信用在过度搜集信息，个人隐私受到了侵犯没有？在大多数用户心目中，《芝麻服务协议》对个人信息的搜集与使用，似乎已经超出了查看信用账单的合理需要。 

责任编辑：张迪

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