石家庄常山纺织集团原董事长汤彰明接受审查

原标题：石家庄常山纺织集团有限责任公司原董事长、党委书记汤彰明接受组织审查
汤彰明 资料图
据石家庄市纪委消息，经石家庄市委批准，石家庄常山纺织集团有限责任公司原董事长、党委书记，石家庄常山纺织股份有限公司原董事长、党委书记汤彰明涉嫌严重违纪，目前正在接受组织审查。
来源：河北省纪委监察厅网站
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