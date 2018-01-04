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石家庄常山纺织集团原董事长汤彰明接受审查

石家庄常山纺织集团原董事长汤彰明接受审查
2018年01月04日 21:44 澎湃新闻
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　　原标题：石家庄常山纺织集团有限责任公司原董事长、党委书记汤彰明接受组织审查

汤彰明  资料图汤彰明  资料图

　　据石家庄市纪委消息，经石家庄市委批准，石家庄常山纺织集团有限责任公司原董事长、党委书记，石家庄常山纺织股份有限公司原董事长、党委书记汤彰明涉嫌严重违纪，目前正在接受组织审查。 

　　来源：河北省纪委监察厅网站

责任编辑：桂强

常山汤彰明纺织
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