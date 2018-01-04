新京报:支付宝也该晒晒关键词 珍惜用户敬畏权利

原标题： 支付宝也该晒晒年度关键词：珍惜用户，敬畏权利 | 新京报快评

莫获得了用户的芝麻信用，却丢了自己的大信用。

▲支付宝年度账单。图片来自律师岳屾山

文 | 与归

信息时代，一年一度的各种“年终清单”刷屏，似乎成了一种新习俗。但今年却出现了戏剧性的一幕：先是支付宝年度账单刷屏；紧接着，“律师质疑默认同意芝麻信用协议的做法涉嫌侵权”的新闻刷屏；再然后，又是支付宝的道歉和调整刷屏。

从“晒晒你的支付宝年度账单”到“千万别晒你的支付宝账单”，天知道恍然大悟、如梦初醒的晒客们经历了什么。但毫无疑问，无论是“默认勾选”，还是欺负近视眼的小字体，都是对用户知情权的漠视。

作为一家国内闻名、甚至世界知名的大企业，这对支付宝乃至对阿里来说，是一次不该出现的错误。

越是大企业，越需要珍惜用户，因为企业之大，乃用户意愿汇聚，如果用户用脚投票选择了出走，企业再大，也会灰飞烟灭。越是大企业，越要敬畏权利，因为资源尤其是信息资源堆积而成的大数据，从个人权利的角度来说，就是用户授权而来；而是否拥有大数据能力，一定程度上反映着一个企业的战略优势和未来。

诚如支付宝自己所说，用户的信息安全和隐私问题，就是芝麻信用的生命线。保护和捍卫用户的个人信息，经合情合法授权利用，是一个企业不可动摇的理念。

▲芝麻信用道歉称愚蠢至极。图片来自芝麻信用1月4日微博。

按照支付宝的说法，已有芝麻信用的人，这次勾选的信用协议和之前几乎没有差别；之前没有现在被“默认勾选”的，可以自行取消授权；并称，这次不管是被默认勾选还是主动同意，都不会因此而成为芝麻信用的用户。如此“三诺”，看似危机化解，但给用户留下的“侵权印象”已经难以挽回。

一个时代有一个时代的特点，当下的社会，我们总爱给其冠以特色词汇，比如“信息时代”、“移动互联网时代”、“大数据时代”、“准人工智能时代”，但无论是什么名称的时代，我们的时代都该是“权利时代”。权利既是这个时代繁荣向前的保障和动力，也是塑造美好生活面貌的本身。

珍惜用户，就是珍惜自己的市场和未来；敬畏用户的权利，就是敬畏企业伦理和时代精神。

对于这次“反转式刷屏”，用户需要长心，但显然，支付宝更需要吸取深刻教训。支付宝自己的年度账单上，该有“珍惜用户”四字；自己的年度关键词，应是“敬畏权利”。这个在今后的企业行为表现里，不妨也时刻晒一晒。

责任编辑：霍宇昂