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江苏河南等12省份境内111条高速局部路段封闭

江苏河南等12省份境内111条高速局部路段封闭
2018年01月04日 10:45 央视新闻
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　　[江苏河南等12省份境内111条高速局部路段封闭]截至今天（4日）7时45分，受降雪及路面结冰影响，河北、山西、江苏、山东、河南、湖北、安徽、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏12省份境内G3（京台高速）、G4（京港澳高速）、G5（京昆高速）、G40（沪陕高速）等111条高速公路局部路段道路封闭。驾驶员朋友请注意关注路况信息，小心驾驶。

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责任编辑：张建利

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