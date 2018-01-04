武汉今有望普降初雪 雨雪与7级阵风双重夹击(图)

原标题：武汉市今日有望普降初雪 雨雪与7级阵风双重夹击

昨天早上，金银湖联通路旁，一位小学生穿着大人的棉衣走在上学的路上 记者李永刚 摄

黄陂降武汉入冬头场雪 市气象台发布道路结冰黄色预警

今天全市有望普降初雪

雨雪与7级阵风双重夹击 会让人冷到骨子里

本报讯（记者符樱 匡志达 谭在龙 通讯员陈声超 付郁 方崇阳）昨天，湖北2018年的第一场雪如约而至；在武汉，黄陂北部率先迎来雪花飘飞。今天，武汉各区都有望迎来初雪，还伴有7级阵风，冷空气的双重攻击会让人感觉冷到骨子里。

昨天，市应急办转发市气象台发布的道路结冰黄色预警信号：预计今晚到明天，武汉北部可能出现对交通有影响的道路结冰。

昨天上午，黄陂的清凉寨、木兰山等景区，因为海拔比较高，气温相对更低，已出现冰点气温，飘落了雪花。清凉寨平均海拔600米以上，昨天上午8点开始，景区降下雪花，11点积雪已有近两厘米厚，湖谷、群山、古寨一片银装素裹。景区负责人介绍，今年降雪比往年迟了半个月左右，但头场雪却比往年壮观，目前景区气温在-1℃左右，积雪可以保持较长时间，本周末游客就可以来景区赏雪。

昨天上午，湖北的枣阳、丹江口、老河口、谷城、襄阳、南漳、神农架已经出现小雪，十堰、竹山、保康、广水、大悟出现雨夹雪。这只是湖北今年初雪的序曲。武汉中心气象台预计，今日省内各地都会迎来今年的首场降雪，鄂西北、鄂东北一些地方一些时段还会出现大到暴雪。之后在5日夜间，鄂西北地区的降雪将再度发展，由阴天转为小到中雪，局部大雪；鄂东北东部、鄂东南阴天转小雨；其他地区阴天转小到中雨雪。

昨天，由于中心城区气温相对较高，我市大部分地区下的还是雨，“在黄陂区之外，暂时还没有监测到雪或雨夹雪。”昨天下午5点，武汉市气象台人士说。

气象部门预计，随着降水的持续，我市气温会继续走低，今天最低气温只有-1℃左右，最高气温可能只有2℃-3℃，降雪的区域也会逐渐扩大：降雨会逐渐转为雨夹雪，之后可能会出现纯雪。

武汉市气象台专家初步分析，今天我市北部的降雪会更大些，局地甚至可能会有中到大雪，而南部以雨夹雪或小雪为主。

气象部门提醒，武汉今天北风增大，阵风预计6-7级，在雨雪和大风的双重攻击下，武汉会冷上加冷。雪天气温低，地面容易结冰，大家出行请注意交通安全，还要注意防风。

今天全市有望普降初雪

预计武汉今天白天，北部雨夹雪转中到大雪，南部小到中雨转小雪，最高气温2℃， 最低气温-1℃，偏北风4到5级，阵风6到7级；今晚到明天白天小雪转阴天，最高气温3℃， 最低气温-2℃，偏北风3到4级；明晚到后天白天阴天转小雨，最高气温3℃， 最低气温-2℃，偏北风3级。

来源：武汉晚报

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责任编辑：张玉