黑龙江将重拳查冰雪旅游频发问题:依法按上限处罚

原标题：“零容忍 出重拳”黑龙江将对冰雪旅游频发问题依法按上限处罚

来源：黑龙江发布

3日上午，黑龙江省政府召开电视电话会议全面部署冬季旅游市场综合监管工作和“文明旅游龙江行”主题活动。副省长孙东生出席会议并发表讲话。

会议强调，要按照国务院和省政府确定的“政府主导、属地管理、部门联动、行业自律、各司其职、齐抓共管”的原则，充分发挥综合监管机制的作用，形成监管合力。要通过聚焦重点区域、重点企业和重点问题，精准发力，提升综合监管质效，特别是对不合理低价游、欺客宰客、强迫收费等冰雪旅游频发问题要零容忍、出重拳、依法按上限处罚，坚决予以打击，并公开曝光；通过开展市场秩序整治、大力查办案件和加强旅游诚信监管，增强综合监管威慑力度；通过强化组织领导、狠抓隐患排查整改、加强应急值守和做好安全提示，确保旅游安全形势稳定。

孙东生指出，近年来，按照党中央国务院和省委省政府的部署，全省旅游系统积极会同各有关部门，着力加强旅游市场监管和文明旅游工作，积极创新工作思路，着力规范市场经营行为，不断提升旅游服务质量，取得了显著成绩。但是还存在着思想认识不到位，旅游行业规范化管理和文明服务水平还不高，旅游市场违法违规行为屡禁不绝等问题和短板，市场秩序整治任务依然艰巨。

孙东生要求，在我省建设旅游强省的步伐中，要深刻认识创建旅游精神文明的新任务、新要求，围绕文明创建、市场整治、提高质量、狠抓安全四个关键环节，抢前抓早，深入分析，持续推进，促进冬季旅游市场监管工作和文明旅游再上新台阶。

会上，省旅游委宣读了《“文明旅游龙江行”主题活动方案》，省委宣传部副部长、省政府新闻办主任刘红岩对文明旅游工作做出安排，省公安厅等五家省直部门，哈尔滨市以及旅游企业、导游、游客和志愿者代表做了表态发言。

省文明办、公安厅、交通厅、工商局，物价监管局、森工总局和旅游委等15个省直部门负责人，哈尔滨市分管副市长，有关景区、滑雪场、旅行社和星级饭店代表，导游、游客和志愿者代表，中央和地方新闻媒体代表等100余人在哈尔滨主会场参会，各市地副市长、副专员，有关单位负责人，各县（市、区）旅游发展委主要负责人和分管负责人，重点景区、旅行社和星级饭店代表，导游、游客和志愿者代表在各市地分会场参会。

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责任编辑：张玉