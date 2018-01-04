江苏44市县区积雪致多条高速被管制 南京今有暴雪

原标题：江苏44市县区积雪致多条高速被管制 今天南京等地有暴雪

中国天气网讯 昨天（3日）开始，雨雪正式入侵江苏，今天早晨，沿江苏南地区降水量已达10-25毫米，局地25-30毫米，截至今天8时，共有44个市县区出现积雪，导致多条高速被交通管制。预计，今天下午到夜间，南京、扬州等地有暴雪，局地大暴雪，沿江以北有冰冻，明天雨雪停止，重回晴好天气。

受强冷空气影响，江苏出现大范围持续雨雪天气。监测显示，昨天05时至今天05时，除南通东部、苏州南部等地之外，江苏大部地区出现降雪或雨夹雪，沿淮及淮北地区降水量为3-10毫米，沿江苏南地区10-25毫米。其中，南京、常州等部分地区已达到25-30毫米。截止今天08时，共有44个市县区出现积雪，5地积雪深度超过10厘米，分别为浦口15厘米，六合14厘米、盱眙13厘米、仪征10厘米、江都10厘米。

今天早晨，南京某小区市民冒雪出门，路上已经满是积雪。

江苏省气象台已于今晨05时56分发布道路结冰黄色预警信号，据江苏高速公路联网营运管理有限公司官微消息，受降雪影响，截至今天9时，G3京台高速徐州段、S19通锡高速南通段、G36宁洛高速南京段、S87南京支线、S29盐靖高速泰州段等省内多条高速公路都已经采取了限速等交通管制。

预计今天下午到夜间，南京、扬州、镇江等地有暴雪，局部大暴雪；徐州、连云港、宿迁、淮安等淮北地区有中到大雪；苏州、无锡、南通等东南部地区有雨夹雪或雪；最低气温只有-6℃，沿江以北地区有冰冻；明天雨雪停止，全省将重回晴好天气。

气象专家提醒，雪天路滑，不少地区已经出现道路积雪和结冰现象，出行一定要注意交通安全，老人和孩子尽量待在室内，减少出行，同时气温较低，要注意水管等室外管道的保暖，注意取暖时的用火用电安全。（图文/陈睿）

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责任编辑：张玉