沪蓉高速因降雪曾交通管制 高速上行车要注意啥？

原标题：这么大的雪，在高速上行车要注意些什么？

渝湘、沪渝、沪蓉高速迎来入冬首次降雪，昨夜今晨，沪蓉高速因降雪曾交通管制。

雪天行车，尤其是通行高速，需要注意哪些注意事项？且看高速执法部门的安全提醒。

1月3日21点13分，沪蓉高速路面积雪增大，影响通行安全，高速执法部门开始对，奉溪高速巫溪收费站至杨羊桥坝收费站路段进行交通管制，开展撒盐除雪进行除雪工作。

此次交通管制于22点10分解除，路面恢复通行正常。

随着降雪不断增大，1月4日凌晨5点54分，奉溪高速部分路段积雪高达十厘米，路面普遍降雪达七厘米，并伴随结冰，奉溪高速罗家坡隧道至巫溪收费站20公里路段积雪和结冰严重影响，该路段交通再次管制。

1月4日9点30分，路面积雪清除，开始执行带队通行，据高速执法部门介绍，本次交通管制期间，收费站积压的车辆约300辆左右。

目前，重庆高速公路降雪管制已经解除，通行正常。

执法人员提醒，雪地行车，需要注意下列事项：

1、控制车速、保持车距。车辆行驶中遇冰雪路面，因轮胎与路面的摩擦系数减小，制动距离将大大延长，所以控制车辆并与前车保持车距能有效减少事故发生。

2、忌猛加油、急刹车。在冰雪路面上，低摩擦系数下， 猛加油易使车辆轮胎打滑，不能给予车辆有效前进力，很容易使车辆在起步阶段陷在原地或者在行驶中车辆失控，所以缓慢加油让发动机持续稳定输出动力是关键；在日常行驶中，急刹车可以使车辆及时停驶，但在雪地行驶，急刹车反而会使制动愈加困难，甚至导致侧滑。此时，通过减档、点刹、余留足够距离和提前反应能让你更好控制车辆。

3、请握稳方向盘。在你行车全程中，切记握稳方向盘，特别是冰雪路面行驶，千万不要猛打方向，企图靠转动方向改变打滑状态，有可能会适得其反，造成侧滑或甩尾。当车辆方向发生偏移时，松开油门配合点刹降低车速是最优选择。

4、注意观察路面情况。行驶中应当提前对行驶路段进行了解，注意观察路面情况及标牌提示。另外，进出隧道要注意隧道口因温度差产生的暗冰，桥梁因为独特的架空结构，结冰现象会比其他路段更加严重，执法部门会视情况对上述区域采取压缩车道的方式控制车速，请驾驶员注意。

5、超车要谨慎。行驶在冰雪路段，因多数车辆均行驶在右侧行车道，路面状况会比左侧车道更好，从左侧车道特别是弯道超车时将面临更多不可控的因素，更易发生事故。若冰雪情况严重，执法部门将采取带队通行的方式，此时更是禁止超车。

6、避免夜间行车。我们都知道，夜间气温更低，桥梁更易结冰，驾驶员精神状态也不好，视线不佳，此时在冰雪路段行驶愈加危险，请避免夜间行车。

7、最重要一点，养成良好安全行车意识，不做随意的“老司机”，做一名时时学习并把安全行车知识放在心中的“新司机”更能确保出行平安。

上游新闻-重庆晨报记者 张旭

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责任编辑：张玉