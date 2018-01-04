合肥多个公交站被雪压倒 超过20人受伤(图)

原标题：合肥多个公交站被雪压倒！超过20人受伤（组图）
来源：安徽网
新安晚报 安徽网 大皖客户端讯 今天上午九时许，合肥望江路卫岗公交站及其以西多个公交站被雪压倒，致使20多名市民受伤。
伤者被送往合肥市第三人民医院治疗。记者已到该院，从宣教处获悉，该院已接到20多名伤员，主要是头部外伤、脑外伤、腰腿部外伤等，其中2人住院治疗。
刚刚，该院获悉，五里冲公交站倒塌致人受伤，派出急救车赶赴现场。
新安晚报 安徽网 大皖客户端见习记者 郝嘉奇
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