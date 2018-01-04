九寨沟景区部分景观逐步恢复 年内有望局部开放

原标题：九寨沟景区将分批开放 年内局部景区将与游客见面

“8·8”地震后，九寨沟景区现在怎么样了？何时能够重新开放？相信这是不少人关注的问题。今日上午，从成都举行的“2018年阿坝州旅游市场复苏工作座谈会”上传来消息：九寨沟景区将分批开放，今年内局部景区将有望与游客见面。成都商报客户端记者了解到，目前九寨沟景区恢复重建已经全面开启，部分景区景观已经逐步恢复，在分批开放的同时将同步启动演艺等配套项目。

▲在长海边，白雪如同轻纱笼罩在红桦林上，晶莹剔透。（图自新华社）

九寨沟景区年内有望局部开放

九寨沟景区何时能够恢复并向游客开放？这个问题不仅游客关心，九黄旅游线的旅游从业者也非常关注，成都童话假期国旅总经理兰英平就是其中之一。在座谈会上，他坦言，九寨沟团队旅游暂停后，目前已出现了旅游人才流失现象，大量的九黄线从业人员流向了泰国、越南等线路，甚至出现了旅行社“三个店长走了两个”的尴尬局面，他认为大量旅游人才的流失，对于九寨沟恢复后的发展非常不利。而省旅行社协会副会长杨世骏这半年来则深感“压力很大”，这股压力来自游客对四川旅游的信心，他表示在消解市场担忧的同时，要重新审视旅游从业者的应有价值和职业尊严，“待九寨归来后，一定要给人刮目相看”。

▲从空中俯瞰长海。长海是九寨沟海拔最高、湖面最宽的海子，海子水面呈墨蓝色，水源来自于高山融雪。（图自新华社）

除了旅行社，陷入困顿的还有九黄机场。九黄机场相关负责人在会上表示，地震前每天有20多个 航班从全国各地飞往九寨沟。地震后，航班数量变为每周3班。去年12月9日，随着冬季来临，航班都停掉了。

旅游从业者们的焦虑也让阿坝州的负责人感同身受。据透露，九寨沟景区将分批开放，今年内局部景区将有望于游客见面，同步启动演艺等配套项目，争取让九寨沟旅游品质不降低。

▲诺日朗瀑布。作为九寨沟景区的标志性景点，瀑布受地震影响较大，水面宽度有所减少。（图自新华社）

阿坝州将主推南环线、内环线、环红线、草原线旅游产品

更多游客可能更关注未来的九寨沟能否体验到更多的新旅游产品。已经在九黄旅游线经营十多年的四川邮电国旅总经理王庆丰现场发问，“如果九寨沟暂时不能接待游客，那能否开辟新的产品和线路，开设新的旅游业态？”他告诉记者，九寨沟旅游线从10年前的七日游到如今的三日游，产品在不断丰富，但内容却多是走马观花式的，缺乏针对“游”和“玩”的深度开发，如何丰富九寨沟旅游产品，让游客留下来“深度游”值得深思。

▲芦苇海海拔2140米，全长2.2公里，是一个半沼泽湖泊。（图自新华社）

对此，阿坝州州委副书记、州长 杨克宁表示，下一步阿坝州将突出“自驾、休闲、度假”主题，加快完善南环线、内环线、环红线、草原线旅游服务功能，重点推出熊猫大道、藏羌风情大道、九红草原风光路、松潘毛儿盖至黑水“川西红谷”等精品自驾旅游线路，满足游客多元化需求。推动旅游与一二三次产业融合发展。加快培育发展滑雪、登山、骑游、徒步、热气球、高尔夫、科普科考、观鸟观花等新业态，增加休闲观光、体育健身、森林康养等优质旅游产品供给。

同时，加快推进进出州“大通道”建设，确保年内汶马高速米亚罗至马尔康段建成通车，构建完善“快进慢游”旅游交通体系。

成都商报客户端记者 李彦琴

责任编辑：桂强