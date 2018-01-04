百亿级地产富豪失联 家人和3万多股东都找不到他

原标题：家人和3万多股东都找不到他！百亿级地产富豪“老王”，突然失联了

知名青年川商、泰合集团董事局主席王仁果突然失联，近日引起外界关注。

1月2日，泰合健康（000790.SZ）晚公告称，截至公告日，公司尚无法与实际控制人、董事长王仁果取得联系。鉴于王仁果目前不能履行职责，由泰合健康副董事长胡远洋代为履行董事长职责。

▲王仁果（图片来源：泰合集团官网）

泰合健康是泰合集团产业链中的一员。据成都商报报道，早在2016年，泰合集团总资产就已突破600亿元，连续四年位列中国民营企业500强。

今日（1月4日），每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者前往泰合集团位于成都的总部办公区，了解事件进展。一位高管向记者表示，目前公司确实是联系不上王仁果，据其了解，王仁果家人也不太清楚他的动向。

该高管称，有关该事详细情况，仍以相关公告为准，其强调，“目前集团上下一切经营正常”。

▲泰和集团办公场所（每经记者 谢宏辰 摄）

公开资料显示，截至2017年5月底，泰合健康股东人数为3.45万。在股吧里，部分股民甚至亲切地把1972年出生的王仁果称为“老王”、“小王”或“王老板”。

想必此时此刻，除了家人，世上至少还有几万人也在寻思——王仁果，你究竟在哪里？

▲图片截自股吧网友发帖

失联事件引发股价巨震

经过一周的停牌核查，1月3日，泰合健康宣布复牌。受王仁果失联事件影响，当天其以每股6.80元价格明显低开，早盘一度触及跌停，盘中绝大多数时间围绕6.3%跌幅横盘整理；下午14时后该股突然崛地而起，股价也一度回升至7.96元，最终仍报收7.55元。全天振幅超过18%，在全部A股股票中排位居前。

不过今日（1月4日），泰合健康并未延续涨势，以7.05元价格低开后，全天未能突破昨日收盘价，最终报收7.16元，跌幅5.17%。

▲泰合健康1月4日股价走势

4日晚间，泰合健康公告称，公司预计2017年归属于上市公司股东的净利润为1.6亿元-1.9亿元。报告期公司实施了重大资产重组，为公司带来较大利润增长。

每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者注意到，目前仍然失联的王仁果，引起了不少股吧网友的猜测和调侃。

▲图片截自股吧网友发帖

根据媒体报道，王仁果最后一次公开亮相是在上周五（2017年12月29日），他以泰合集团董事局主席的身份在北京参加第七届中国公益节活动。

卖罐头起家的“黑马富豪”

据成都商报报道，掌控数百亿资产的王仁果堪称四川神秘“黑马富豪”。与其他知名川商相比，仅仅在2014年之前，泰合集团在许多人心目中还相当陌生，王仁果的发家史更是鲜为人知。

但到了2016年，泰合集团总资产已经突破600亿元，连续四年位列中国民营企业500强。同时泰合集团为典型的“夫妻店”，王仁果持有公司60.82%股权，其配偶张碧华持有公司39.18%股权。

上市公司泰合健康，只是泰合集团庞大产业链中的一员。根据泰合集团官方网站，集团现控股参股多家上市公司、2家民营银行、自持和管理21家高星级或主题式酒店，控股3所职业院校，参股多家金融机构及拥有30多家各类子公司，同时战略入股优客工场、饭爷等。集团已形成“金融主业突出，大健康、文化旅游、房地产、教育、农业等相关产业协同发展”的产业布局。

▲截自泰合集团官网

公开履历显示，王仁果为四川广安人，1972年11月出生。《广安日报》的一篇报道称，1993年王仁果从南充财贸学校财务会计专业毕业后，分配到南充罐头厂担任销售主管，后来被厂里派到深圳做罐头出口业务。深圳这段经历让王仁果迅速成长，不甘平庸的他辞职回家办起了罐头加工厂，并赚到了“第一桶金”。

随后，王仁果将眼光投向了刚刚火热起来的房地产。2002年，王仁果创办四川泰合房地产开发有限公司，并迅速在房地产业站稳脚跟。如今泰合开发的房地产项目遍布了四川省的南充、广安、成都、绵阳、泸州等地，累计开发面积逾300万平方米。

从2011年，王仁果开始从房地产领域转战金融领域：参股仪陇农商银行、广安恒丰村镇银行，作为达州市商业银行的主要股东，还作为主发起人筹建了广安思源农商银行……

2014年，泰合集团从万达集团手中接盘成都著名五星级酒店万达索菲特大饭店，在业内引起了一定的关注度。但真正引起轰动的，则是2015年王仁果突然出手，以彪悍的“野蛮人”形象亮相，强行入主四川上市公司华神集团。自此，一个“进击”的泰合集团和它背后的“川商新秀”王仁果开始为人熟知。

以“野蛮人”身份入主上市公司

华神集团的前身是成立于1994年的成都中医药大学华神制药厂，1996年12月更名为四川华神集团股份有限公司（四川华神）。1998年3月四川华神控股的成都华神高科技股份有限公司成功上市，后更名为华神集团。

由于四川华神股权较为分散，原第一大股东成都中医药大学医药研究院仅持有25%股权，其余股权分别为原董事长周蕴瑾持有24%、上海同功投资持有24%、上海佑昌实业持有21.69%。2010年5月，上海华敏投资管理有限公司从上海同功、上海佑昌手中分别收购了这部分股权，通过控股四川华神间接控股上市公司，“华敏系”成为华神集团实际控制人。

但“华敏系”进入5年后选择了退出。2015年8月，王仁果控股的泰合集团分别从上海华敏和周蕴瑾手中，以罕见的高溢价受让了四川华神72%股权，从而通过四川华神控股了上市公司华神集团。

王仁果以雄厚的资金、以“野蛮人”的身份大举收购上市公司股权，引起了华神集团的警惕，并使出浑身解数反抗。上市公司以防止“恶意收购”为由采取反收购措施，决定修改公司章程来设置障碍。然而事情最终在监管层的关注下以闹剧收场，最终王仁果顺利获得上市公司控制权。

有意思的是，2016年10月23日，在成都中医药大学建校60周年校庆上，王仁果应邀出席大会，并代表泰合集团向成都中医药大学捐赠1.5亿元。

▲图片来源：泰合集团官网

靠变卖资产扭亏为盈

不过，王仁果入主华神集团并未让上市公司业绩有所改观。成都商报记者查阅上市公司近三年财务数据发现，公司2015年实现营收4.63亿元，净利润亏损3741万元。2016年9月，华神集团更名为“泰合健康”，表示要进一步向大健康产业发力，公司当年实现盈利8250万元。然而好景不长，公司进入2017年后再度亏损。根据最近的三季报数据，公司2017年前三季度实现营收4.06亿元，净利润亏损5234.5万元。

▲截自泰合健康2017年第三季度报告

迫于上市公司财务压力，泰合健康在2016年、2017年两次出售房地产资产换取扭亏为盈。其中，2016年底将旗下的华神大厦及相关资产以9766.8万元进行了处置。在2017年前三季度再曝亏损的情况下，泰合健康又准备以4.3亿元将全资子公司业康置业100%股权出售给四川温资房地产开发有限公司，其核心资产为位于成都双流区的80.9亩住宅兼商服用地。

但这次资产出售受到了深交所的质疑，深交所发出问询函抛出了9个问题，其中关键的问题是：是否存在关联交易？是否存在年末突击调节利润情形？

泰合健康则回复称，交易对手方四川温资与公司不属于关联交易；交易完成后预计将增加公司2017年度净利润1.46亿元，扣除企业所得税影响将增加净利润8607万元。

从2015年8月正式控股上市公司，到如今屡屡依靠出售固定资产换取“扭亏为盈”，目前处于“失联”状态的王仁果入主泰合健康尚不满3年。

（部分内容引用自成都商报 记者李伟铭）

每经记者 谢宏辰 陈耀霖

责任编辑：柳龙龙