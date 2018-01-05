原标题：菲总统一口气任命5位中国特使 盼加强与中国关系

菲律宾总统杜特尔特（资料图）

海外网1月5日电 近日，菲律宾总统杜特尔特签署文件，重新任命5名中国特使来加强与中国的关系。

据菲律宾《每日问讯者报》4日报道，菲总统杜特尔特3日签署文件，重新任命费迪南德·博哈（Ferdinand Borja）、瓦利·李、上好佳有限公司董事长施恭旗（Carlos Chan）、庄江苏（Cheng Yong）和威廉·利马（William de Jesus Lima）为中国特使。

当被问及为什么需要5名中国特使时，菲律宾总统发言人哈里·罗克说：“他们是总统的特使，将致力于促进菲律宾与中国间更紧密的关系。”

博哈、李、施恭旗和利马4人此前曾担任过杜特尔特政府驻中国的特使。他们的新任期将从2018年1月1日起至2018年6月30日。庄江苏的任期也为6个月，但其任职文件中并未具体写明上任时间。与此同时，杜特尔特还重新任命了世纪房地产集团董事长兼首席执行官何塞·安东尼奥为美国特使。米格尔·阿亚拉被任命为澳大利亚特使，其任期也是从2018年1月1日至6月30日。

据了解，这已不是杜特尔特政府上台后首次表示愿同中国继续发展联系。2017年11月，菲律宾总统杜特尔特称他将归还中国一把步枪，这把步枪击毙了极端分子头目伊斯尼龙·哈皮龙，也成为了中国援助菲律宾反恐的象征。

杜特尔特称，“我要把这把步枪还给你们，让中国人民知道你们对我们提供的巨大帮助，这将成为中国帮助菲律宾反恐的象征。”他还提到会让菲律宾人民知道中国的援助，并称中国已经成为了菲律宾的好朋友。杜特尔特甚至表示，虽然现在菲律宾可能无法向中国提供什么，但是也许在未来几年，菲律宾能回报中国所做的一切，并希望两国能继续发展更好的新型国际关系。

责任编辑：张建利