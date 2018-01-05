美媒炒作中国在巴基斯坦建军事基地 巴铁：假的

原标题：美媒炒中国在巴基斯坦建军事基地 “巴铁”：假的！

海外网1月5日电 美国媒体近日不断炒作“中国正计划在巴基斯坦建造第二座海外基地”的消息，而巴基斯坦外交部4日否认了这些“宣传性”的报道，称美媒的目的是对抗“中巴经济走廊”的发展。

据《金融时报》报道，巴基斯坦官方4日对美媒这种“宣传性”的报道进行了抨击。巴基斯坦外交部办事处主任穆罕默德·费萨尔（Muhammad Faisal）称，“两国并没有在巴基斯坦瓜达尔港附近建立中国军事基地的计划，这些相关报道都是一种‘宣传’，目的是对抗‘中巴经济走廊’的发展，意图破坏中巴间日益紧密的合作关系。”

此前据《环球时报》等媒体报道，1月3日，美国《华盛顿时报》引述两名“与此事件密切接触的人士”的话称，中国正计划在巴基斯坦建造第二座海外基地。这是进入2018年以来美媒第二次报道中国海外军事基地计划。

文章煞有其事地称，中国第二座海外基地将建造在靠近巴基斯坦与伊朗边界的基瓦尼半岛。“中国未来的基瓦尼基地可以同时部署海空力量”。

据介绍，目前基瓦尼只有一座拥有1700米跑道的简易机场，巴基斯坦海军偶尔利用这里的小型港口进行物资补给。但这里扼守进出海湾的交通命脉，堪称战略要地。

另外，保护紧邻的瓜达尔港也是重要目的。瓜达尔港是中巴“一带一路”合作的旗舰项目，未来中国的能源管道、公路、铁路都将从这里通向中国西部。而基瓦尼基地建成后，可以确保瓜达尔港的安全。

美媒称，拥有此类基地将令北京能向整个印度洋投送兵力，进而挑战美国的海上霸主地位，“包围印度”。

分析认为，《华盛顿时报》选择这个时机炒作中国在巴基斯坦建立第二个海外基地，是刻意引发中美对立，同时也是诋毁中巴正常的国家关系。

责任编辑：张建利