上海财经大学今迎新校长 “70后”蒋传海接棒(图)

原标题：上海财经大学今迎来新校长，“70后”蒋传海接棒

上海财经大学今天上午举行全校干部大会，宣布教育部关于上海财经大学校长的任免决定：由蒋传海同志担任上海财经大学校长。公开资料显示，上海财大的上一任校长樊丽明，已于2017年7月出任山东大学校长（副部长级）、党委副书记。

蒋传海

蒋传海

1970年生，安徽濉溪人，中共党员，理学博士，产业经济学教授，博士生导师。2013年12月任上海财经大学党委常委、副校长。

主要经历：

1988年9月至1995年7月在安徽大学数学系学习，先后获得学士和硕士学位；

1995年9月进入复旦大学数学研究所学习，1998年6月获理学博士学位；

1998年7月进入上海财经大学任教，1999年6月晋升副教授，2004年6月晋升教授，同年12月被聘为产业经济学博士生导师；1999年7月至2002年2月在上海财经大学应用经济学博士后流动站从事博士后研究。

2002年3月至2002年9月在英国南安普顿大学经济系做高级访问学者，2009年4月至2009年7月在美国南加州大学经济学系做访问教授。

历任上海财经大学经济信息管理系副系主任、研究生部副主任、财务处处长、国际工商管理学院常务副院长、校长助理兼研究生院常务副院长。2013年12月任上海财经大学党委常委、副校长。

主要研究领域涉及博弈论和信息经济学、产业组织理论、反垄断与竞争政策理论与实践等。在《经济研究》、《管理科学学报》、《数学学报》、《数学年刊》、《经济学季刊》、《中国管理科学》等学术期刊上发表论文40多篇。已主持完成国家自然科学基金、教育部人文社科等多项国家级和省部级课题。入选上海市“曙光”计划，教育部“新世纪优秀人才支持计划”。

来源：文汇APP

责任编辑：张玉