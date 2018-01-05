暴雪影响冬煤运输 北方港口煤价看涨突破700元/吨

原标题：暴雪影响冬煤运输 煤价看涨情绪高涨

2018年的第一场雪，比以往时候来得更猛一些。

中央气象台4日6时再度发布暴雪橙色预警，预计至5日8时，河南中南部、湖北中东部、湖南西北部、安徽大部、江苏大部等地有大到暴雪。其中，安徽中部、江苏西南部等地局地有大暴雪20-30毫米，湖南西北部、贵州东北部局地有冻雨。部分地区降雪累计量可能接近或超过历史同期极值。

1月3日晚间起，陕晋鄂豫皖苏等地相继迎来大到暴雪，部分地方高速交通已受影响，这为本已紧张的今冬煤炭运输市场再添难题。

据榆林煤炭交易中心数据，截至1月4日7时45分，河北、山西、江苏、山东、河南、湖北、安徽、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏12省区境内111条高速公路局部路段道路封闭。其中煤炭主产地山西封闭19条，陕西封闭13条，河南地区也封闭了21条。

“这场大雪对煤炭价格的影响还要看下雪的持续程度，不过在当前煤炭市场运输困难的背景下，天气因素只会更雪上加霜。”一德期货分析师关大利表示，当前内蒙古地区坑口煤价仅400元/吨上下，北方港口煤价已突破700元/吨。国内动力煤市场存在港口价格高企、坑口价格提不上来的问题，主要是因运输不畅导致。元旦前夕，由于铁路全年运力完成，所以煤炭运力计划有所缩减，如今临近春运，煤炭运力又提不上来。同时，汽运由于受环保、超载等限制因素影响，当前也存在发运周期较长、运费较高的问题。

太原煤炭交易中心数据显示，截至1月1日，秦皇岛港煤炭场存659万吨，环渤海港口存煤结构性短缺问题持续存在，港口锚地船舶数量创年内新高，船舶滞期时间延长加重了市场看涨情绪。港口煤价仍保持坚挺，北方港贸易商称，下游仍有大概400万吨的需求口子。由于请车困难，港口现货资源少，部分库存低的电厂着急采购，成交价略高，5500大卡煤普遍报价710元左右。

“临近年底，煤炭生产积极性较弱，因此近期市场供应呈现持续偏紧状态。”卓创分析师靳文娟称，元旦过后，陕西榆林、山西大同等地5500大卡动力煤价格再度调涨约10元/吨，北方港口5500大卡动力煤也约有10元/吨左右的涨幅。

据称，当前5500大卡动力煤港口报价已高达710元/吨，部分贸易商手中煤质稍好的产品叫价已上720元/吨，而去年同期，港口动力煤报价仅为620元/吨左右。

由于冬季供暖，1月份仍处动力煤消费旺季。当前沿海六大电厂日耗高于往年，但秦皇岛库存量却比去年同期低了近100万吨左右，因此市场看涨情绪浓厚。

除动力煤价格上调外，近期部分地区焦煤价格也出现补涨现象。据悉，1月1日山西焦煤集团对非长协用户提涨焦煤、肥煤价格80元/吨至100元/吨不等。

或受此影响，1月4日早盘，煤焦商品领涨国内期货市场，截至下午收盘，焦炭主力合约1805报涨3.06%，动力煤主力合约1805报涨1.56%。股市方面，截至下午收盘，中信一级煤炭板块涨0.91%，其中永东股份涨8.26%，宝泰隆涨6.27%，山西焦化涨4.45%。

对于煤价后期走势，关大利认为，当前动力煤、焦煤价格都处在较高位置。3月份天气转暖前，动力煤都处于需求旺季，价格将维持高位，或还有随着天气变化小幅调涨的空间。焦煤由于过去一年没有新投放产能，加之下游需求旺盛，价格对比动力煤将更加坚挺。

靳文娟则表示，12月下旬至1月上旬是冬季动力煤用量高峰期，而1月下旬后，由于下游工业用煤企业陆续停工检修，需求或将有所下降，从而影响煤价走势。

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责任编辑：张义凌