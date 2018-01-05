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李国忠任青海组织部副部长 徐信阁任海东市副书记

李国忠任青海组织部副部长 徐信阁任海东市副书记
2018年01月05日 21:19 澎湃新闻
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　　原标题：李国忠任青海省委组织部副部长 徐信阁任海东市委副书记

　　据青海《海东时报》消息，1月3日，海东召开市级领导干部会议，宣布省委关于市委副书记职务调整的决定。省委决定：李国忠同志任中共青海省委组织部副部长，免去其中共海东市委员、常委、副书记职务，徐信阁同志任中共海东市委员、常委、副书记，免去其中共青海省委组织部副部长职务。

　　据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，李国忠，1964年7月生，曾任海西州委常委、格尔木市委书记，2015年7月任海东市委副书记。

　　李国忠简历

　　李国忠，男，汉族，1964年7月生，青海湟中人，1991年5月加入中国共产党，1986年7月参加工作，青海畜牧兽医学院兽医系兽医专业毕业，大学文化程度。

　　1982.10——1986.07，青海畜牧兽医学院兽医系兽医专业学习

　　1986.07——1988.11，青海省果洛州农牧局干部

　　1988.11——1992.11，青海省果洛州政府办公室干部

　　1992.11——1995.08，青海省果洛州政府办公室副科级秘书

　　1995.08——1996.08，青海省果洛州政府办公室秘书科科长

　　1996.08——1998.08，青海省海北州政府办公室秘书科科长

　　1998.08——2000.12，青海省海北州政府办公室副主任

　　2000.12——2001.06，青海省海北州政府办公室副秘书长

　　2001.06——2002.12，青海省海北州政府办公室副秘书长、办公室主任（2000.09—2002.07在云南大学研究生课程进修班学习）

　　2002.12——2006.01，青海省祁连县委副书记（正县级）

　　2006.01——2009.04，青海省祁连县委书记

　　2009.04——2011.06，青海省海西州委常委、纪委书记（2011年4月兼任柴达木循环经济试验区党工委委员）

　　2011.06——2013.02，青海省海西州委常委、组织部长，柴达木循环经济试验区党工委委员

　　2013.02——2015.07，青海省海西州委常委、格尔木市委书记。

　　2015.07——2018.01，中共海东市委副书记。

　　2018.01—— 青海省委组织部副部长

　　来源：中国经济网

责任编辑：桂强

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