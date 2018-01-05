武汉选出年度十差单位 黑榜代表市委大会公开检讨

来源：政知道微信公众号

原标题：陈一新上任一年，武汉选出年度“十差单位”

撰文 | 高语阳 编辑丨李岩

1月2日，2018年新年上班第一天，武汉市委市政府召开全市新年作风建设大会，通报了2017年全市机关中层处室、基层站所“十优满意单位”和“十差不满意单位”名单，三位单位代表轮流站上主席台，分别作典型发言和检讨发言。

“十差不满意单位”的出现吸引了公众注意。

这些单位是武汉市治庸办对全市224个机关处室、3144个基层站所进行评议后梳理的。

湖北省委副书记、武汉市委书记陈一新表示，这是“以正面典型引路，以反面典型警示”。

政知道（微信ID：upolitics）发现，“十差不满意单位”不仅被公开单位名称，各单位还公布了整改措施，可以说是非常“落地”了。

“黑榜”单位负责人上台发言

话不多说，先来看看“十差”都是哪些？

“十差不满意单位”：

市客运出租车管理处

青山区公安分局冶金街派出所

江岸区工商局百步亭工商所

蔡甸区公安分局交通巡逻民警大队

新洲区烟草专卖局汪集管理所

硚口区城管委城管三所

市环境监察支队

汉阳区环城河道堤防维修管理所

洪山区发改委价格监督检查分局

黄陂区市场监督管理局滠口市场监督管理所

会上公布说， 在2017年“双评议”工作中，武汉仍有13个参评处室满意度低于60%。洪山区发改委价格监督检查分局网络平台满意率仅为59.65%。作为“十差不满意单位”代表，该局负责人走上讲台作检讨发言。他说，我们对上级文件制度贯彻执行不及时、不到位；对群众投诉反映的乱收停车费、物业费等问题处置不及时。同时，他也给出整改措施和完成时限：对群众意见较大的停车收费、物业收费等问题，制定专项方案；公布24小时监督投诉电话，确保群众投诉及时办理。

新市长上任伊始便主抓评级机制

政知君发现，上述大会规格不可谓不高，耗时1小时的会议中，市委书记陈一新发表讲话，市长万勇主持会议，市政协主席胡曙光出席会议。

湖北省委副书记、武汉市委书记陈一新在会上说，目前，武汉作风建设还存在“门好进、脸好看、事难办”现象，少数干部解决问题“推绕拖”，特别是在市容管理、社会服务、房屋土地、交通管理等热点问题上，群众反映依然强烈。

陈一新是浙江人，调往湖北之前，其从政轨迹基本都在浙江。梳理履历看到，陈一新历任浙江金华市委书记、温州市委书记，2014年当选省委常委，2015年11月，他上调中央出任中央全面深化改革领导小组办公室专职副主任，2016年底调往湖北武汉任职。出席上述会议，陈一新调任湖北刚满一年。

陈一新上任武汉市委书记后，新领导班子召开的首次大会，也是在新春（农历）上班第一天。年初的武汉全市机关作风建设大会上，市纪委通报了2016年度全市机关作风建设情况。

当时，市纠风办采取电话抽访、集中问卷测评、全媒体监督、平时工作评价等方式，组织对政府部门和公共服务企业2016年度履职尽责情况进行了检查考评。经考评，52个单位中，13个单位得分超过90分，列为优秀单位；39个单位得分在80—90分之间，列为合格单位。同时也公布了排名靠后的单位名称。

目前看来，经过一年的工作，武汉市评议机制已初步建立，对处室和基层站所的评议已经有所实现。政知君梳理发现，实际上“评议机关”这一做法似乎正是起源于江浙。资料显示，2001年南京市开启“万人评议机关”活动。另外，温州市也同样连续几年进行类似评议活动并公布“十个不满意单位”。2013-2015年，温州市的“一把手”正是陈一新。因此也可以说，正是陈一新把评议机制从温州带到了武汉。

让人欣慰的是，根据当地媒体调查，这种评议机制的实际效果还真的不错。

“黑榜”公布后已经过去了几天，针对这十家单位的整改情况，当地媒体进行了暗访。从暗访的结果来看，绝大多数问题都得到了较好整改。例如，在青山区公安分局冶金街派出所，工作人员一改此前态度热情接待市民，并为咨询者列出材料清单等等。

设立新机构，陈一新的前任也干过

纵观我国主要城市，武汉的作风建设一直抓得比较紧。

具体实践的过程中，“十优满意单位”和“十差不满意单位”是由武汉市治庸办对全市224个机关处室、3144个基层站所进行评议后梳理的。

这个治庸办，并不是每个城市都有。

2011年4月，时任武汉市委书记阮成发决定发起“治庸风暴”，当时，武汉存在投资环境差，优惠政策难兑现的情况，在全国副省级城市中工业产值排名靠后，因此，阮成发要求要彻底转变“庸、懒、散”作风，优化城市投资环境，发起“治庸问责”。

随后武汉成立了治庸办，并且开通“治庸”投诉热线，接受群众举报官员“庸、懒、散”现象，热线电话开通后，3天之内就接到了市民的投诉举报600余件次。同月，治庸办与媒体组成暗访组，暗访武汉8个局14家职能部门，共发现了不良工作作风现象29起，如上网玩游戏、迟到早退、擅离职守、串岗闲聊等等，并予以公开通报。此外，政知道（微信ID：upolitics）还发现，当时除了武汉市治庸办，市政府下属的每个局也同样各自设立治庸办。

当年4月18日，武汉市治庸办通报了首轮治庸处罚结果：责令作出书面检查的23人，通报批评的34人，诫勉谈话的14人，调离现职工作岗位的7人，辞退的1人，扣除当月绩效奖金的4人，扣除全年绩效奖金的1人，取消年度评优评先资格的8人，停职反省一个月的2人，并责成6个相关单位主要负责人作出公开检讨。同时，39人均受到2项以上的问责处理，最多的一名工作人员共受到6项问责处理。

武汉治庸办的“总设计师”阮成发，也就是陈一新的前任，我们在这里简单提一下。

补了阮成发的缺，主政武汉市的陈一新同样很会创新工作方式。到任后，他在不到一年的时间里“新增”了三个局：“招才局”、“第二信访局”、“科技成果转化局”，之所以打着引号，就是因为这三个局都是“虚拟机构”，但按照“实体运作”，也就是说，不新增编制人员，但承担相应工作内容。

责任编辑：桂强