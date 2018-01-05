四川南充书记年终述职：确保贿选余毒肃清肃净

原标题： 南充市委书记年终述职：肃清肃净贿选余毒

1月3日，四川省委召开常委会会议，专题听取各市（州）党委书记和省直有关党委（工委）书记抓党建工作述职，并进行党风廉政建设集体约谈。1月4日晚11时，四川日报客户端川报观察披露了书记们的述职内容，晒党建“成绩单”和存在的主要问题。

南充市委书记宋朝华述职的题目为《强化党建保障 肃清贿选余毒》，其表示，坚决重构政治生态，确保贿选余毒肃清肃净。制定彻底肃清拉票贿选案余毒《实施意见》，提出30条具体措施。

2011年10月19日南充市委五届一次全会前，时任仪陇县委书记的杨建华用公款80万元，自己出面或安排下属，向部分可能成为市委委员的人员送钱拉票，通过拉票贿选当选市委常委；四川省委根据线索进一步调查查清了此次党代会之前在南充市有关干部民主推荐中存在的送钱拉票问题，以及时任南充市委书记刘宏建和市纪委、市委组织部相关负责人的失职渎职问题。上述问题共涉及人员477人，其中组织送钱拉票的16人，帮助送钱拉票的227人，接受拉票钱款的230人，失职渎职的4人；涉案金额1671.9万元。

上游新闻-重庆晨报记者发现，肃清贿选余毒并非首次提及，在过去的2017年中，南充官方多次表态或制定措施肃清贿选余毒。

中共南充市第六届委员会第六次全体会议公报显示，在2017年7月26日至29日举行的此次全会上，表决通过了《中共南充市委关于彻底肃清南充拉票贿选案余毒进一步巩固和发展风清气正良好政治生态的实施意见（草案）》。全会强调，近年来，我们在中央、省委的坚强领导下，深刻汲取教训、净化政治生态、重塑南充形象，在较短时间实现了“翻篇过坎”。但客观审视，拉票贿选案的次生灾害不容忽视、长期积弊的沉疴痼疾不容忽视、违法乱纪的问题隐患不容忽视，肃清拉票贿选余毒仍在路上！我们必须保持定力，以“永远在路上”的清醒和坚韧，全面从严管党治吏，绝不让过去的问题死灰复燃，绝不让过去的问题卷土重来，绝不让过去的问题悲剧重演。

公报提出了进一步巩固和发展南充良好政治生态，要坚决打赢“三场持久战”，即坚决打赢管党治吏持久战，坚决打赢正风肃纪持久战，坚决打赢惩贪治腐持久战。

南充市委书记宋朝华在此次会议上讲话时称，净化政治生态面临“三大挑战”，包括：肃清贿选余毒的挑战、违法乱纪行为的挑战、侵害群众利益的挑战。

在《实施意见》的基础上，南充市委还制定了《彻底肃清拉票贿选案余毒进一步巩固和发展风清气正良好政治生态的责任分工方案》，去年8月22日，南充市委市委常委、市纪委书记伍定在市纪委机关作了一次廉政党课。

肃清贿选余毒不仅仅是在党委和政府部门，包括南充行业部门也在开展肃清活动。南充市人防办官方网站2017年9月15日刊发的《市人防办召开党组扩大会议》，有一项内容是“传达行业肃清南充拉票贿选案余毒的相关通知（南委责办[2017]4号）”。

记者根据公开报道或官方网站报道发现，南充市检察院、南充市市商务和粮食局、蓬安县法院、蓬安县统一战线等多个单位均以不同的形式部署肃清南充拉票贿选案余毒。

1月4日，四川省纪委副书记、省监察体制改革试点工作小组办公室副主任贾瑞云在南充市调研纪检监察工作的座谈会上指出，南充市在打赢“三场持久战”和政治生态重塑中取得了成效，彻底清除了拉票贿选案余毒，全市上下呈现出风清气正的政治环境。

1月5日，南充市纪委宣传部发布在廉洁南充官方网站的盘点2017年数据显示，根据南充市委布置的“三场持久战”，去年在严管党治吏上，查处违反政治纪律行为21件21人；正风肃纪上纪律处分113人；完成对178个单位的巡察，纪律处分68人。惩贪治腐立案1544件，给予纪律处分1591人，免职建议16人，移送司法机关48人。

此前两天在四川省委常委会上的述职中，南充市委书记宋朝华坦言面临的主要问题包括：净化政治生态还有差距，长期积弊的袍哥文化、圈子文化、码头文化还需进一步清除；从严管党治吏还有差距，个别党组织重视不够、履职不力，个别干部推躲绕拖、担当不足。

责任编辑：桂强