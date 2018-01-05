合肥被雪压塌公交站整体尚未移交 承建方暂不回应

原标题：合肥被雪压塌的望江路公交站整体尚未移交，建设单位暂不回应

1月4日上午，由于大雪积压，合肥望江路上多处BRT公交站集体出现坍塌。东方IC 图

1月3日起，合肥迎来今冬首场暴雪。 1月4日上午，由于大雪积压，望江路上多处BRT公交站集体出现坍塌，造成一人死亡，多人受伤的事故。事发后，合肥公交集团立即采取措施展开巡查，望江路沿途存在安全隐患的公交站目前已全部禁用。

[记者探访]

◎地点：望江路秀水花园公交站

公交站上等车6旬大妈被砸身亡

今年61岁的合肥市民王大妈，是一家单位的会计。 4日9时30分前后，因道路积雪，王大妈离家后准备乘坐公交车去单位。不幸的是，当她在望江路秀水花园公交站等公交时，公交站站台顶棚突然倒塌，王大妈头部被砸。

目击者表示，当时王大妈就躺在雪地上不能动弹。而距离站牌不远处，有一家药店的老板闻讯赶到现场对王大妈施救。现场视频显示，当时有人打着雨伞，一名男子正在按压王大妈的胸部。与此同时，路人打电话报警求助，120赶到后将伤势严重的王大妈送往105医院急救。当日上午11时许，记者获悉，王大妈最终因伤势过重死亡。

◎地点：望江路卫岗公交站

公交站顶棚坍塌多位市民被砸

在秀水花园公交站站台顶棚倒塌前，距该站几公里外的卫岗公交站站台顶棚也倒塌了，有多人被当场砸伤。目击者拍的视频显示，当时至少有四五位市民被砸得头破血流。一位女子在视频中说，“公交站突然倒塌，现场已经砸伤了十个人。”在该站台被砸伤的市民王小姐表示，事发是在9时零几分时，“我被砸倒在地，当时感觉脸很疼，一摸都是血。”王小姐说。当时和她在一起的同事将她搀扶到了路边，然后由一位过路的好心司机开车将其送往合肥市第三人民医院救治。

据悉，王小姐的额头裂开了几公分的口子，上嘴唇被砸烂了，鼻梁也歪了，医生在她的额头缝了几十针，上嘴唇缝了四针，鼻梁缝了三针。“再好的手术也无法达到自然状态，医生说影响是肯定有的。”担心容貌会受影响的王小姐说。昨日傍晚，王小姐表示，事发至今，还无相关单位来过问或承担相关医药费。另据了解，事发后，120赶到后将该站台受伤的市民就近送医急救。记者从合肥市第三人民医院获悉，因公交站顶棚倒塌受伤的伤者，送到该院治疗的就有十几人。

◎地点：望江路沿线公交站

望江路沿线公交站不下6个出现倒塌

昨日上午，记者沿望江路探访，发现最东侧的卫岗公交站，二三十米长的BRT公交站金属遮挡已全部折断，现场两米多宽的金属遮挡横在雪地上。往西是省儿童医院公交站，该公交站的金属遮挡同样折断，倒下来的巨大金属遮挡覆盖在地上，省儿童医院公交站往西是铁四局公交站，这里的公交站站台顶棚也已倒塌。当日11时许，有工作人员赶到现场拉起了警戒线。

在望江西路与石台路交口，这里的公交站站台顶棚同样出现坍塌，在秀水花园站牌处，有一半的站台顶棚已倒下；在洪岗村公交站牌，这里的公交站牌已全部坍塌在地。经过粗略计算，整个望江路倒塌的公交站牌不下6个，其中大部分公交站都是金属遮挡坍塌或部分坍塌。

新投用的公交站牌为何难经风雪考验

[市民质疑]

昨日上午，在卫岗公交站被砸伤的市民刘先生，正在合肥市第三人民医院接受治疗。“真是倒霉呀，我当时刚刚走到站牌底下。”刘先生回忆说，他几乎是毫无防备地就被倒下的金属遮挡砸中头。“那个金属遮挡上面积了很多雪，感觉非常重，当时只听到‘砰’的一声，就这么硬生生地砸下来了。”刘先生说。“我家就住望江路，这里的站牌好像2017年才正式使用，完全是新的设施，却经不住这场大雪，很难想象这个站牌到底是什么质量，是如何通过的验收。”

与此同时，被砸身亡的王大妈家人也沉浸在巨大的悲痛中，其家人至今难以接受，王大妈竟然被小小的公交站牌要了性命，“我们都很怨恨这个弱不禁风的公交站牌，因一点积雪，就被压塌，站牌当初在设计时为何就不能多考虑一点呢？”

站台尚未移交建设单位暂不回应

[部门回应]

2016年11月14日，媒体曾报道，合肥望江路BRT站台开始安装公交亭玻璃，整个专用道工程接近尾声，待设施完善后正式启用。该路公交专用道东起马鞍山路，西至天智路，全长约8.86公里，共设岛式公交站30座，路侧式公交站7座，配有新式电子化站牌、座凳、顶棚等。据了解，望江路公交站的建设单位为合肥市重点局。目前，望江路公交站整体尚未移交给合肥公交集团。昨日下午，合肥市重点局表示，暂不接受采访，具体相关信息发布由合肥市政府宣传部门统一对外发布。

不过记者获悉，事发站台属于合肥“大众路、八公山路、和平路、望江路公交站亭工程”项目，于2016年4月13日公开招标，项目单位为合肥市重点工程建设管理局，当年5月6日开标，中标单位为安徽创誉建设工程有限公司，中标金额为711.58万余元。合肥市政府官网显示，2016年10月26日，合肥市重点工程建设管理局发布对望江路公交站亭施工单位处理决定的通报，并处罚违约金5万元。

文中称，由于“施工进度缓慢，严重滞后于合同工期，经建设单位和监理单位多次调度无明显进展，且现场物料乱堆乱放。这充分暴露施工单位合同履约意识淡薄，管理严重不到位”，并责令公司法人进场主持工作，“后续加快施工进度，又好又快完成剩余工程量。”

公交集团展开巡查采取多项应急措施

[应对措施]

昨日上午，合肥市公交集团回应公交站倒塌致乘客受伤一事时称，当日早晨，合肥公交集团站牌公司接到群众电话，说望江路“卫岗”公交站站台顶棚坍塌，十余名候车乘客受伤。闻讯后，公交站牌公司管理人员立即赶赴现场处置。

站牌倒塌后，公交集团迅速采取了应急举措，一是积极协助120将受伤乘客送往合肥市三院救治；二是站牌公司全体人员上线巡查，劝阻乘客不要在望江西路公交站台内候车，以防意外；三是在站台内张贴《温馨提示》；四是积极联系施工单位，要求查明原因，进行修复，并及时排查隐患；五是举一反三，对全市公交站牌，特别是六条公交专用道站牌进行拉网式排查，及时加固，确保乘客候车安全。

来源：安徽商报-合肥网

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责任编辑：张玉