合肥市长现场检查冰雪灾害天气应急工作(图)

原标题：合肥市长现场检查冰雪灾害天气应急工作

1月4日下午，合肥市市长凌云深入部分城区，现场检查公安、交通、供电、环卫等行业冰雪灾害天气应急工作，看望慰问奋战一线的广大干部职工。市政府秘书长朱策陪同检查。

凌云首先来到南二环与金寨路交口，现场了解交通疏导情况。虽然正值下班高峰期，但这里车流秩序井然。“现在市区整体交通情况如何？都采取了哪些应对措施？”凌云关切地询问在场的市公安局和交警支队负责同志。当听说全市交警放弃休息全员上岗，力保城市主干道、高架桥、下穿道路畅通时，凌云表示赞许，勉励他们发扬能吃苦、能战斗的优良传统，确保全市重点骨干道路交通顺畅有序。

因雨雪天气造成内部线路短路，蜀山区安居苑一座配电站损坏，小区停电。接到险情后，合肥供电公司迅速安排力量紧急组织抢修。凌云来到抢修现场，向供电公司负责同志了解故障原因，询问抢修进度。“在加快抢修进度，尽快恢复通电的同时，你们也要注意自身安全。”凌云指出，冰雪天气电网险情多发，要按照“保主电网、保人身安全、保居民生活用电”的原则，全力保障城市用电需求，尤其是居民生活用电需求。

晚上6点多，数十名城管和环卫工人正在潜山路与休宁路交口热火朝天地忙着铲除道路上的积雪。“大家辛苦了，感谢你们的辛苦努力，保障了市民的出行。”凌云走上前去，对他们表示慰问。她强调，未来几天，各级各部门要密切关注天气变化，进一步做好各项应急准备，切实加强道路交通和水电气热等要素保障，确保城市生产生活安全有序。

来源：合肥市人民政府发布

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责任编辑：张玉