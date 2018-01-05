原标题：久违了！党报头版大篇幅刊发批评报道，宁波刮来一股新风
宁波第一新媒体甬派昨晚扔出一枚“重磅炸弹”，微信朋友圈瞬间炸开了锅。中国宁波网第一时间头条转发，就连今天的宁波日报也在头版大篇幅报道。
“终于敢说了，宁波的路真的是修了挖，挖了修，多少年了啊！”
“要给记者点赞，宁波应该多一些这样的批评报道！”
“歌颂式的宣传看多了，这样的新闻简直是一股清流！”
这篇掀起热议的报道，痛批“工地围而不建道路一修数年”的城建怪象，能出现在党报头版，而且篇幅之大，在2018年的开头让宁波刮起一股新风，简直可以用“罕见”来形容！
省委常委、市委书记郑栅洁和市委副书记、市长裘东耀看完都发狠话了，严厉批评宁波出现“围挡”问题！
郑栅洁指出，城市“围挡”问题，影响城市形象，影响群众生活，影响发展环境，其背后折射的是机关作风和效率问题。
裘东耀要求，有关管理部门要坚决杜绝懒政怠政！
所以，今天的宁波日报真值得好好收藏，头版重磅刊发舆论监督报道，早已记不得是多久以前的事情了！久违的批评报道终于回来啦！
多年解决不了的问题，党媒站出来曝光，记者实地调查，不仅有图文，还有视频，宁波日报、中国宁波网、甬派三箭齐发，报网端融合报道力度如此之大，真是痛快淋漓！难怪我们会为这样的新闻叫好。
党报、党网、党端是党委和政府的“喉舌”，是联系群众桥梁，同时也承担着为群众答疑释惑、化解社会矛盾的功能。这次，宁波党媒，尤其是宁波日报，以这样一篇重磅舆论监督报道，批评城市发展的老大难问题，展现出一种崭新的面貌，这样的“回归”不但群众叫好，连市领导也特别关注。
由此可见，反映市民心声的舆论监督报道不但群众爱看，也是市委市政府所需要的，真正能够推动问题解决、为群众办实事，这才是新闻媒体的价值所在。接下去，我们希望能够看到这样的舆论监督产生实效，也期盼在宁波的党媒上看到更多这样的新闻。
做好社会的守望者，2018年的宁波党媒值得期待！
来源：宁波日报报业集团微信公号“独家派”
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