国家博物馆馆长换人 馆名系江泽民曾亲自题写

来源：政知圈微信公众号

原标题：人民大会堂对门的领导换了

撰文 | 孟亚旭

国家博物馆的官网上，馆长的名字已经由吕章申换成了王春法。

国家博物馆位于天安门广场东侧，是我国最高历史文化艺术殿堂。政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，在15年的时间内，国博已经换了三任馆长：

潘震宙（2003年——2005年）

吕章申（2005年——2017年）

王春法（2017年至今）

履新者与卸任者

王春法，1963年11月出生，山东人，研究生学历，经济学博士，长期从事科技政策特别是技术创新理论与政策研究。

一个细节是，潘震宙和吕章申都是从文化部到国博的，而王春法则比较特别。

公开履历显示，王春法曾先后在中国地质大学、社科院从事教学和学术研究工作，还曾经在美国乔治·华盛顿大学作访问学者。

2011年5月起，王春法成为中国科协常委、书记处书记，此间还在2016年担任了几个月的中央第七巡视组副组长。

与王春法相比，吕章申的媒体曝光度似乎更高。

吕章申（1955年12月）比王春法长8岁，河北人，高级建筑师，自2005年担任国博掌门人开始，他在国博工作已经超过10年，是截至目前国博任职最长的馆长。每当党和国家领导人参观国博时，陪同在侧的，一般都有吕章申。

身穿中式对襟衫的吕章申

提起国博，不少人都能想到一个词——“中国梦”。

2012年11月29日上午，习近平和李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽到国家博物馆，参观“复兴之路”基本陈列，这是“十八大”之后新一届中央政治局常委的首次集体亮相，意义重大。

就是在这里，习近平发表了“中国梦”的讲话。

当时负责引导和讲解的，就是身穿黑色中式对襟衫的吕章申。

参观结束后，习近平说，希望国家博物馆办得更好！吕章申表示，将以最大努力，建设“世界一流博物馆”。

2017年6月26日上午，“香港回归祖国20周年——同心创前路掌握新机遇”成就展在国博开幕，当时，习近平、李克强、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽曾专程到国博参观展览，陪同在侧的，也有吕章申。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，在2017年9月25日上午和下午，分别有两位中央政治局原常委参观国博——贾庆林和吴邦国。

此外，李长春、曾庆红、贺国强、田纪云等前党和国家领导人也曾参观过国博。

陪同者，均是吕章申。

江泽民两次提笔

前文提到，在2003年2月，时任国家主席的江泽民曾亲自写了馆名。时隔10年后，江泽民再赴国博参观。

2014年10月3日，江泽民曾到国博参观展览。他进入西大厅后，停下脚步，观看大型浮雕《愚公移山》。

吕章申介绍说，“愚公移山”是中国古代寓言典故，毛泽东主席曾用“愚公移山”来比喻中国人民的奋斗精神，因此我们以徐悲鸿先生的国画《愚公移山》为原本创作了《愚公移山》大型浮雕。听完吕章申的介绍后，江泽民同志面露微笑，点头称好。

当时，在楠木厅休息室，江泽民在馆名前驻足观看。

据国博官网介绍，吕章申汇报说，您题写的馆名，国博收藏后，制作了牌匾，现在就挂在国家博物馆的南门。参观完后，江泽民还挥笔为国博题词：“建设世界一流国家博物馆”。

政知君注意到，陪同党和国家领导人时，吕章申多次穿着他的中式对襟衫，或纯白，或纯黑。

“国家博物馆是我们民族的殿堂，我这样穿是合适的，是一种文化自信。我希望每个公民能在这里找到民族的尊严。”吕章申在2012年接受媒体采访时这样解释。

外交礼品被移交给国博

多说一句，党和国家领导人在对外公务交往中受赠了大量职务性礼品，也被移交给国博。

2012年年初，中央办公厅曾将党和国家四代领导人在外交活动中受赠的近万件国际礼品移交中国国家博物馆保管。原国际友谊博物馆近2万件国际礼品也移交中国国家博物馆收藏。

当年9月，国博曾举行“友好往来 历史见证——党和国家领导人外交活动受赠礼品展”，中共中央政治局原常委李长春曾出席。

新中国成立后特别是改革开放以来，党和国家领导人在对外公务交往中受赠了大量职务性礼品。2010年，根据中央有关文件规定，这些礼品实行集中统一管理。此后，有关部门陆续将过去各自管理的受赠礼品移交国家博物馆。

“这次展览是新中国成立以来第一次党和国家领导人外交活动受赠礼品展，展出的611件展品是从3万余件受赠礼品中遴选出来的，分别来自世界五大洲166个国家以及联合国等国际组织。”国博官网曾这样介绍。

“立下军令状才通过国博扩建项目”

潘震宙是国家博物馆的首任馆长。

初当馆长时，因为不是博物馆学方面的专家，潘震宙称自己“必须一切从头学起”，他说“就我所接触到的国际上著名博物馆馆长，比如美国大都会博物馆，其馆长职责主要是管理，因此馆长并不是高不可攀，并不是永远不能入门”。

据《常州日报》披露，潘震宙并没有用激烈的方式进行两馆合并。而是妥善处理了机构和人事的合并。

而第二任馆长吕章申，则完成了国博的改扩建。

2007年3月，国博改扩建工程正式动工，到2010年12月竣工，这个事情，被国家博物馆官网写进了“历史沿革”中。

2015年7月，吕章申在接受《问答神州》采访时表示，国博的扩建也是经历了一番曲折。

发改委希望建国60周年以后，再建最好的。当时我呢，因为我在文化部工作30多年了，我是有经验的，一压楼堂馆所，文化建筑肯定赶上，如果往后推，建国60周年2009年，2008年奥运会，2009年以后的局势什么样子，未知数，后来果然2008年就世界金融风暴来了，20个亿不可能落实，所以现在想起来，我们往前推动是非常对的，但是我当时就跟国务院领导，陈至立同志还有发改委拍了胸脯，我说我是学建筑的，我懂进度，2008年奥运会的时候，我一定把国家博物馆的外延亮出来，2009年建国60周年，我把外装修搞好，我立军令状，就这样才通过的这个项目。

最终，项目如期做到。

“我认为，这个伟大殿堂属于中华民族每一个公民，这是每个中国人与祖先对话和交流的地方，是中国人重要的精神家园，我希望每个公民能在这里找到民族的尊严。”2012年，吕章申在接受采访时曾这样说。

如今，这个与祖先对话的地方，交给了王春法。

责任编辑：桂强