两大战区陆军司令员调整 均曾任职集团军军长

原标题：两大战区重要岗位有调整
近日，两名新任战区陆军司令员公布。
1月3日上午，北部战区陆军首长机关在某基地综合训练场同步参加中央军委2018年度开训动员大会，所属部队官兵在各自分会场聆听习主席训令。
据北部战区陆军微信公号报道，北部战区陆军司令员王印芳，带领首长机关和直属部队官兵集体宣誓。
“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，这是公开报道中，王印芳首次以北部战区陆军司令员的身份亮相。此前，他任71集团军军长。
据公开资料，王印芳长期服役于原北京军区，历任河北秦皇岛军分区参谋长、司令员，北京卫戍区某师师长，2014年12月晋升少将军衔。
他曾任原第38集团军参谋长，2015年冬季将领调整中，升任军长。
在2015年“9·3”阅兵时，王印芳担任“东北抗联”英模部队方队领队。
2017年4月，中央军委决定将陆军原18个集团军调整组建为13个集团军，王印芳由此转任第71集团军军长至近期履新。
前任北部战区陆军司令员为李桥铭，于去年7月晋升中将，后升任北部战区司令员。
与王印芳同期履新的，还有原任第76集团军军长范承才。
1月3日上午，在中央军委2018年开训动员大会主会场，当习近平下达新年度开训动员命令后，中部战区陆军司令员范承才，带领官兵面向军旗宣誓。
该消息显示，第76集团军军长范承才少将，已升任中部战区陆军司令员。
据公开资料，范承才曾任原第14集团军副军长、西部战区陆军副司令员等职，2017年出任第76集团军军长一职。
“政事儿News”注意到，自去年4月中央军委新调整组建13个集团军之后，王印芳和范承才是首批履新的集团军主官。
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