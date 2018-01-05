工信局转嫁工作被问责：让企业到8个部门开证明

原标题：省纪委通报4起不担当不作为和弄虚作假典型案例

甘肃省纪委通报4起不担当不作为和弄虚作假典型案例

1。张掖市甘州区工信局工作人员不担当不作为问题。2017年7月，甘州区工信局在开展“专精特新”中小企业复核工作中，把本该由该局承担的复核企业是否存在违法违规行为的函询工作转嫁给了被复核企业，要求企业派员到工商、国税、地税、劳动、环保、安监、人社等8个部门开具无违法违规证明材料，增加了企业负担，造成了不良影响。甘州区人民政府责令区工信局作出书面检查，并在全区范围内通报批评；中小企业科负责人宿雯雯受到行政警告处分，副局长毛建平被诫勉谈话，局长化乐受到批评教育。

2。武威市凉州区大气污染防治不力问题。2017年以来，凉州区政府未及时督促区相关部门采取有效措施进行大气、水污染防治，导致凉州区“扬尘控制管理，散煤煤质管控、取缔小煤炉、土炕改造”等大气污染防治重点工作推进不力、目标任务严重滞后，空气质量指标同比不降反升，致使武威城区6、7、8月及前三季度被省大气办连续预警、被省上两次约谈。凉州区政府区长朱星海、副区长刘万宏、市土地储备中心主任杨青林被提醒谈话，副区长李旭彤、市政管理局局长张继红被诫勉谈话。凉州区环保局局长张武被免职。凉州区市政管理局副局长朱文宝、区建设局总工程师张海棠受到行政警告处分，区国有土地资产管理所副所长曹岩鸿被诫勉谈话，区建设局局长陈学发被提醒谈话并责令书面检查。

3。平凉市静宁县农村供水工程管理总站工作人员套取国家专项资金并违规使用问题。静宁县农村供水工程管理总站原站长方俊贤、副站长刘工良、总站会计杜建军以及静宁县水利新技术工程公司（公益性事业单位）职工杨小强等4人利用职务便利，编造虚假项目施工合同和验收资料，套取水利建设资金15余万元，违规用于个人投资贵重金属、单位接待费用等。方俊贤受到开除公职处分，刘工良受到党内严重警告、记过处分，杜建军受到记过处分，杨小强受到警告处分。

4。兰州市榆中县质量技术监督局党组书记、局长王玉明履职不到位问题。2017年10月11日，王玉明因对中国石油天然气管道局兰州——定西输气管道工程榆中分输站，特种设备安装安全监察不到位，压力管道安装未约请检测检验单位实施监督检查，气压试验人员未取得特种设备资格证书上岗作业，导致事故发生。王玉明被诫勉谈话。

来源：甘肃廉政网

责任编辑：桂强