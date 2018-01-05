成都游客讲述雪乡宰客：雪乡很美 但不会再去

原标题：成都游客讲述“雪乡宰客”：荤菜100多鱼数百元一斤

天府早报记者朱佳慧实习生张远晖

一说起雪乡，大家都会想起一档亲子综艺节目里，萌娃帅爸在雪地里玩耍的情景。成都很少下雪，冰雪旅游更是受到成都人的宠爱，并成为旅游出行的重要选项。

不过这几日，署名为“一木”的网络热帖直指“雪乡宰客”，将该景区推向舆论风口。当地官方通报称“不回避问题”“严肃处理好后续工作”“向‘一木’及家人致歉”，并发布处理意见。

成都游客 刚从雪乡旅游回蓉的市民告诉天府早报记者，其一家人在雪乡就遭遇过变相收费，雪乡虽美，但绝不去第二次……

雪乡很美，但不会再去

刚从雪乡旅游回蓉的市民告诉天府早报记者，其一家人在雪乡就遭遇过变相收费，雪乡虽美，但绝不去第二次……

成都游客

雪乡很美，但不会再去

刚从雪乡回来的成都市民易含，向天府早报记者讲述了他们一家在雪乡的经历。元旦前夕，易含便召集一大家子人去黑龙江旅游，考虑到一行9人中有2个小孩，于是便通过旅行社报了一个“0购物0自费‘冰雪盛宴’奢华6日游”产品，价格为每人4180元。

说的是“0购物0自费”，但在行程第二天到亚布力滑雪前，导游就引导他们去服务点自费买了护膝、鞋套、鞋钉、雪镜等户外装备。因为是第一次没有经验，易含一行人只好按照导游说的准备，“那里的雪镜卖到99元一副，网上同款也就10元左右。”

不仅如此，易含印象中，雪乡内稍微好看一点的景点都被“圈”了起来，需要另收门票费。此外，想要前往龙岭雪山观光的，虽然团费里包含了门票，但想要前往此处，每个人就得另外缴360元的雪地摩托交通费，这些都是事先不知道的。“说得天花乱坠的龙岭雪山、中国冰雪画廊，并没有想象中的那么传神。此外，在山上如厕还得缴纳5元的如厕费。”

易含向天府早报记者吐露，当天在雪乡周围玩耍，一些变相收费加起来不少于3000元，但导游给同团游客的内部价格是每个人只需要缴880元就可全部包含完。“当然，交费并不是强制性的，你有权不再缴任何费用，但是结果是你需要下车原地等待，等所有人游览返回后再一起前往下一站。”

关于网络热帖中提到的“在游客中心看到卖60元一盒的泡面”信息，易含表示并没有那么夸张，10—15元可以买到，“但是驿站内单炒是真的贵，在我印象里，素菜四五十元一份、荤菜至少100多元，鱼是好几百元一斤。我小姨还调侃说：吃一条鱼都要两三千元。”

“在冰雪之乡的6天5晚，睫毛会结冰、口罩、化妆品都能冻成冰，相比之下，成都太暖和了！”易含说，“雪乡的雪还是挺不错的，可以体验一次，但我绝对不会去第二次。”

冰雪旅游

占东北旅游市场份额一半

近年来，以冰雪旅游为核心的冬季旅游产品正在成为老百姓旅游的新选择，尤其是深受像成都这样很少下雪的地区的人喜爱。

成都某旅行社相关负责人表示，目前成都出发的冰雪旅游产品很受欢迎，前来咨询的市民络绎不绝，多以跟团游为主。

据某旅游在线平台稍早前发布的2018年元旦小长假出行报告显示，“出游力排行榜”排名前20的城市中，成都以第4名的成绩成旅游主力军。同时，国内旅游度假人气排行榜单中，哈尔滨成为最热门的冰雪目的地，其中雪乡最受欢迎。

另一旅游在线平台的预订数据显示，冰雪观光成为我国国内冰雪旅游的主要类型，占我国国内冰雪旅游总人数的72.4%；滑雪休闲度假游占国内冰雪旅游总人数的27.6%。

数据表明，在东北地区很多城市和景区的四季旅游发展方面，冰雪旅游已经占据全年旅游市场的半壁江山，在哈尔滨、长春、吉林市、雪乡等冰雪旅游目的地的预订大数据中，2016年11月—2017年4月冰雪旅游预订量，占2016年11月—2017年10月旅游总预订量的58%。

新闻背景

“雪乡欺客”刷屏网络

近日，一篇名为《雪乡的雪再白也掩盖不掉纯黑的人心！别再去雪乡了！》的文章引爆朋友圈。游客“一木”在文中爆料称，2017年年末去黑龙江雪乡旅游时遭遇客栈老板威胁。

“一木”介绍说，自己与家人2017年12月9日在雪乡赵家大院预定一间三人火炕房，计划27日入住，并在网上支付两晚住宿费共计552元。她表示，之所以会选中赵家大院，是看到网上评论还不错，没想到12月27日抵达赵家大院时却被店家告知：三人火炕房只能住一晚，再住要么换到大通铺，要么补差价。“一木”说，自己对换房或者补差价的选择提出质疑时，客栈老板非常蛮横地表示：“今晚住这房我没让你们补差价就算不错了！现在这房八百一千随便订出去，你们订得早才便宜。”此后，更是强硬地表示：“也别换了，钱退你们，你们明天走。”

此外，“一木”还表达了对雪乡其他方面的不满，她在网帖中称：游客中心一盒泡面卖60元、客运站运营大巴上一路推销所谓游玩景点、自费项目都是毫无经营权的民设景点等。

官方回应

赵家大院停业整顿 列入“黑名单”

对此事件，该景区主管部门黑龙江大海林重点国有林管理局旅游局立即展开深入核查，并于4日公布处理意见和后续措施，称“誓还游客‘纯白雪乡’”。针对赵家大院家庭旅馆不诚信经营，并且没有公示房间价格，涉嫌价格欺诈行为，根据《禁止价格欺诈行为的规定》，虚高原价等价格欺诈行为将给予责令改正，对赵家大院家庭旅馆业主处以59360元的经济处罚。同时，将其列入不诚信家庭旅馆“黑名单”，并责令其停业整顿。该家庭旅馆房主表示：“原经营业户为雪乡抹黑，我已解除与他的承包合同。”

禁止涉事公司大巴 配备随车“乘务员”

对于文中提及的哈尔滨大巴车“乘务员”私自向游客推销游乐项目门票及谎称“散客无法买到景点票”一事，核查处理结果显示：因帖文中未提供当日大巴车具体车号及“乘务员”信息，在无法查证的情况下，该局禁止涉事公司大巴配备随车“乘务员”，并责令其加强内部监管，同时与涉事公司大巴司机签订服务承诺书，再出现类似问题将终止与其合作。

另经核实，雪乡景区所有游乐项目门票都可以在网络上、景点售票处、雪乡景区三处山门导游服务处购买到，“散客无法买到景点票”问题系该大巴车“乘务员”为揽客捏造。 （综合法制晚报）

来源：四川在线

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责任编辑：张义凌