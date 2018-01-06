媒体：给东北改善营商环境多些时间 一味质疑无益

原标题：北青报评论：给东北改善营商环境多一些时间，一味地质疑无益

广东、江苏、浙江等经济发达地区与东北各省建立了合作关系，把经济发达地区的经验引进东北，把市场经济意识带到东北，把先进的管理方法输入东北。一旦营商环境的改善与东北积累的经验、资源、条件等结合起来，东北的基础和实力就会得到充分释放。

在昨天举行的东北振兴金融合作机制成立会议上，国家发改委东北振兴司司长周建平就近期有关东北营商环境的热点新闻事件表示，东北近年来营商环境纵向跟自己对比，已经有了很大改善，如果只是个案问题要个案处理，不应该否定整个工作，但还应该看到，东北营商环境与经济发达省份相比仍有明显差距。

东北营商环境比不上经济发达省份，这是客观事实。东北需要进一步改善营商环境，需要用时间来完成营商环境的改善，给东北改善营商环境多一点时间和空间，就是给东北更多更好的发展机会，也是给投资者更多更好的发展空间。

过去相当长一段时间，东北都是中国经济的重要支撑，说到中国经济，没有不提到东北经济的，钢铁、石油、煤炭等基础行业，都在东北有着强大的基础和重要的力量。历史地看，如果没有东北的支撑，中国经济的发展不可能如此顺利，没有东北人民的贡献，中国的经济实力也不会得到快速增强。

随着沿海地区的快速发展，特别是民营经济的迅速崛起，以国有经济为主的东北面临着越来越严峻的考验。特别在市场经济下，国有经济的许多固有矛盾都逐步暴露了出来，国有企业员工跟不上市场经济发展步伐的传统观念，也使得东北经济发展出现了速度放慢、效率下降、效益减弱的问题。但是，东北经济的基础仍然是非常雄厚的，在人才、技术、科研等方面仍具有强大的实力。只要体制机制方面有所突破，人的观念出现转变，东北经济仍然具有很大的可塑性，有着巨大的发展空间和前景。

而从近段时间发生的几起有关东北营商环境的事件来看，无论是企业家“雪地陈情”事件，还是游客曝光“雪乡宰客”事件，首先都应当视为个案，应当视为东北营商环境在局部和个体身上的反映，而不能视为东北营商环境的整体形象。就像沿海地区同样存在“天价鱼”、“天价虾”，存在“黑导游”、“强买强卖”、“假冒伪劣”等现象，也应当视为个案，而不能视为整体。不能因为几起个案的发生，就否定东北的整体环境，就认为东北的营商环境不好，就觉得东北吸引不了投资，引进不了客商。

经济欠发达地区与经济发达地区相比，在营商环境上肯定存在差距。关键在于，地方政府有没有认识到差距的存在，有没有努力缩小差距的意识。从近年来东北一些地方政府的行动来看，他们已经认识到了这方面的差距，也在积极改进和努力完善，之所以还出现这样那样的问题，一定程度上也是营商环境在改善的表现——如果不是营商环境改善了，政府服务的要求提高了，这些问题可能就不会暴露，或者说暴露了也不会引起强烈反响。

更重要的是，按照中央的要求，为了振兴东北，广东、江苏、浙江等经济发达地区也与东北各省建立了合作关系，通过互派干部等方式，把经济发达地区的经验引进东北，把市场经济意识带到东北，把先进的管理方法输入东北，一旦形成良性互动，东北的营商环境会得到更大程度的改善。一旦营商环境的改善与东北积累的经验、资源、条件等结合起来，东北的发展就将步入新的轨道，东北已经形成的基础和实力就会得到充分释放。

对东北的营商环境，可以多提意见和建议，但不宜过度质疑和批评，一味地质疑和批评，或者为了质疑批评而质疑批评，不仅对东北改善营商环境无益，甚至可能产生相反的作用与效果。东北需要改善营商环境，需要获得帮助和引入市场意识，但不能用少数个案来否定全局发展。

东北，永远是那个有着得天独厚资源优势和良好发展条件的地区，也永远是中国经济的重要组成部分。营商环境获得根本改观之后，东北一定能够重归昨日的辉煌，重新成为中国经济的重要板块，为中国经济发展贡献重要力量。

来源：北京青年报

责任编辑：张玉