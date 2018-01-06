陈时飞任浙江省食药监局党组书记 提名为局长(图)

原标题：陈时飞任浙江省食药监局党组书记提名局长，朱志泉被免去职务

陈时飞

2018年1月4日，浙江省省食品药品监督管理局召开干部大会，省委组织部副部长、省委“两新”工委书记张学伟宣布省委关于省局主要领导调整任免决定：陈时飞同志任省食品药品监督管理局党组书记，提名担任省食品药品监督管理局局长、省食品安全委员会办公室主任；免去朱志泉同志省食品药品监督管理局党组书记职务，提议不再担任省食品药品监督管理局局长、省食品安全委员会办公室主任职务。

张学伟在讲话中指出，这次省委对省食品药品监督管理局主要领导调整，是着眼全省工作大局和省食品药品监管局领导班子建设实际需要，通盘考虑、慎重研究决定的，充分体现了省委对食品药品监管工作的高度重视和对过去工作的充分肯定。希望大家深刻认识，正确领会，把思想统一到省委决定上来。

张学伟指出，近些年来，省食品药品监管局围绕省委省政府中心工作，以打造食品药品安全放心省份为总目标，大力实施食品药品安全战略，有序推进机构改革和监管体制改革，较好地发挥了监督管理职能，许多工作走在全国前列。

张学伟强调，进入新时代，人民群众对美好生活的向往越来越迫切，对食品药品安全也越来越关注，省食品药品监管局要认真贯彻党的十九大精神，保持昂扬向上的精神面貌，团结协作，勇于开拓，推动食品药品安全水平更上一层楼。一是不忘初心，永做政治上的明白人。以高度的政治责任感，学习好、宣传好、贯彻好党的十九大精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。要讲纪律、守规矩，把拥护省委的决定体现到行动中去，认真做好本职工作，共同谱写美丽中国、美丽浙江的美好篇章。二是不负众望，当好食品药品安全的岗哨。省食品药品监管局肩负着保障人民群众饮食用药安全的重要责任。要主动适应新常态，准确把握食品药品安全新形势，为保障人民群众食品药品安全站好岗、放好哨。要构建风险防控新体系，以源头治理为根本，严把“从农田到餐桌”“从实验室到医院”的每一道防线，杜绝不合格的食品药品进入供应链。要构建专业化监管新格局，探索建立以职业化检查员为主体的专业监管队伍，完善食品药品监管制度、监管方式、运作机制，建设检查、抽验、监测、稽查执法等专业监管协同机制。要构建创新发展新机制，深入推进食品药品领域“放管服”和“最多跑一次”改革，营造全国领先的食品药品创新发展环境，实现“发展是最好的监管”。三是无私奉献，锻造过硬队伍。要认真落实党建工作主体责任，加强干部队伍建设。要把政治建设放在首位，严格遵守政治纪律和政治规矩，建设政治过硬、勇于改革、精诚团结、充满活力的好班子。要提升干部队伍专业化水平，锻造一支思想作风好、技术业务精、敢打硬仗的监管队伍。要落实党风廉政建设主体责任，建立健全廉政风险防控体系，筑牢拒腐防变的“防火墙”。

朱志泉表示，衷心拥护、坚决服从省委决定。他深情回顾了食品药品监管六年工作历程，对省委省政府的坚强领导，对班子成员的精诚团结，对机关和直属单位干部职工的大力支持表示了感谢，并祝愿全省食品药品监管工作取得更大成绩。

陈时飞表示，组织上决定由其担任省局党组书记、局长，深感责任重大、使命神圣。将紧紧依靠省局班子和全体干部，以党的十九大精神为指引，以科学务实的态度，奋力推动全省食品药品安全再上新水平，绝不辜负省委省政府的殷切期望。旗帜鲜明讲政治，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把“四个意识”内化于心外化于行，全面落实管党治党责任。以人民的需要为追求，以国际标准为参照，全力做好食品药品安全工作，提升人民群众对食品药品安全的信心。紧贴省委省政府中心工作，全心全意谋发展，激发企业创业创新激情，让群众吃的放心，让病患吃到更有效的新药、用上更新的医疗器械，保卫人民健康。带头严守党纪党规和廉洁自律各项规定，按本色做人，按角色担责，打造清廉专业高效的食品药品监管铁军。

省局机关全体干部、直属单位领导班子成员和老同志代表参加会议。

来源：浙江省食品药品监督管理局网站

责任编辑：张玉