这家歌舞团来华演出邀请彭丽媛看表演 啥来头？

原标题：彭丽媛应邀看演出的歌舞团啥来头？

据新华视点报道，国家主席习近平夫人彭丽媛4日晚，在北京国家大剧院应邀观看俄罗斯亚历山德罗夫红旗歌舞团访华演出。

演出开始前，彭丽媛会见了红旗歌舞团团长萨切纽克。彭丽媛欢迎重建后的红旗歌舞团首次来华演出，表示这是给中国人民最好的新年礼物。

彭丽媛表示，红旗歌舞团久负盛名，享誉世界。红旗歌舞团同中国有着深厚的渊源，为传播俄罗斯文化、促进中俄友好作出了重要贡献。歌舞团艺术家们以激昂的精神、精湛的表演表达了对祖国和人民的无限热爱，诠释了对真善美的不懈追求，给人以勇气和力量，感染了几代中国人。

她表示，中国和俄罗斯是友好邻邦，都有着深厚的文化底蕴。两国人文合作日益密切，文化艺术交流红红火火，增进了两国人民了解和友谊。希望红旗歌舞团继续积极参与两国人文合作，推动双方艺术团体交流互鉴，巩固中俄世代友好的社会和民意基础，向世界展示中俄文化艺术的魅力。

萨切纽克表示，2018年是红旗歌舞团建团90周年，感谢彭丽媛教授观看演出，这对我们是很大的支持和鼓舞。

报道称，演出后，彭丽媛还会见了该团主要演职人员。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，这并非彭丽媛和红旗歌舞团的首次会见。2013年3月，彭丽媛陪同习近平访问俄罗斯期间，曾应邀到红旗歌舞团参观。

当时彭丽媛与其合唱团、乐团共同演唱了俄罗斯歌曲《红莓花儿开》，第一段用汉语演唱，二、三段用俄语演唱。

彭丽媛并向他们表示，音乐没有国界，欢迎你们再到中国演出，为增进两国文化交流和人民友谊作出更大贡献。

据公开资料，亚历山德罗夫红旗歌舞团是俄罗斯最大的军事艺术团体，成立于1928年，前身为苏联红军歌舞团，创始人是前苏联国歌的曲作者、指挥家亚历山大·瓦西里耶维其·亚历山大罗夫。该团曾诞生了《喀秋莎》、《神圣的战争》等音乐作品。

“政事儿”注意到，此次演出，是新中国成立后，红旗歌舞团第10次来华演出。此前，他们曾受到毛泽东、周恩来、邓小平等老一辈党和国家领导人接见。

1952年11月3日，红旗歌舞团一行250人，第一次踏上中华人民共和国国土，在中南海怀仁堂里为毛泽东、周恩来、邓小平等党和国家领导人演出。期间，他们还专门用汉语演唱了《东方红》、《二月里来》、《兰花花》等中国歌曲。

图为1952年，红旗歌舞团在上海为工人表演。

1965年10月，根据中苏两国文化合作协议，红旗歌舞团二度访华，演出地点在人民大会堂，受到周恩来和陈毅的接见。

图为1965年，周恩来会见红旗歌舞团。

32年后，1997年，该团第三次被邀请访华，在北京、上海、广州、深圳、成都等城市演出十几场。

此后，红旗歌舞团于1999年、2002年、2005年、2006年、2009年、2015年访华演出。其中1999年和2009年，分别受到了江泽民和胡锦涛的会见。

“政事儿”注意到，红旗歌舞团原定于2017年初前来国家大剧院演出，然而在2016年底的一场空难，使得这场演出未能成行。

2016年12月25日，歌舞团64位团员在搭机飞往叙利亚途中遭遇空难。当时红旗歌舞团共有编制285人，导致该团严重减员。

据新华社报道，空难发生后，习近平和彭丽媛在第一时间，分别向俄罗斯总统普京和红旗歌舞团致电慰问。

责任编辑：张玉