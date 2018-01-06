原标题：人民大会堂里最大地毯重3吨多：天津制造，百人抬入

或花团锦簇，或雍容华贵，或清新脱俗，或异域风情……人民大会堂的地毯姿态百变，质量过硬，很多地毯的材质都是羊毛的，从大会堂建成的时候就有了，一直铺设着。

这里的地毯有多好？就连美国前国务卿希拉里都曾对这里的一块地毯一见倾心。回国之后，她还给时任白宫礼宾司长的普莉夏·马歇尔写邮件求助：“你能不能跟你的中国同行联系一下，问问他能不能拿到上次访华时我同奥巴马总统碰面的房间里的地毯照片？我很喜欢那些地毯的设计以及地毯织就的方式。”据说，这块地毯就是人民大会堂里众多地毯中的一块。

你知道吗？在人民大会堂里，面积最大的一块地毯足足有3吨多重。今天，23号小组就从这块3吨多重的地毯说起。

铺在哪儿？

迎宾厅

1959年，中华人民共和国成立十周年纪念日即将到来之际，为了展现1949年至1959年十年来的建设成就，党中央、国务院决定兴建十大建筑。人民大会堂就是其中之一。这栋建筑是周恩来总理参与设计的。

人民大会堂坐西朝东，南北长336米，东西宽206米，高46.5米，占地面积15万平方米，建筑面积17.18万平方米。在当时的经济条件下，要想建成这样一栋宏伟的建筑并非易事。

但是，人民大会堂从1958年10月正式动工到1959年9月建成，仅用了10个多月的时间，创造了中国建筑史上的一个奇迹。建好之后，内部的装修、设备安装也是一大工程。人民大会堂集中了当时全国各地的建筑材料，再加上建筑工人加班加点，仅仅用了10个月就完成了从设计图纸到内外所有装修及设备的安装调试。

要说人民大会堂里面最典雅大气的厅，迎宾厅绝对算得上其中一个。走过8米宽、62级的汉白玉大楼梯，在楼梯的顶端就是迎宾厅，一般党和国家领导人在宴会前欢迎贵宾或者与来宾合影留念，就在这里。由此可见迎宾厅的地位。

这里挂着人民大会堂里面积最大的一幅画《江山如此多娇》，是由著名画家傅抱石和关山月，根据毛泽东同志的《沁园春·雪》词意所创作的，上面还有毛泽东的亲笔题词。迎宾厅的地面装潢布置要求也就更高了，一定要和这么大气的画相配。

不过，在人民大会堂正式投入使用时，由于时间仓促，物资准备不足，在迎宾厅的地毯铺设上，不得不采用多块长条地毯拼铺的方式。但是这样一来是很难完全铺平的，影响美观；二来是拼缝处容易被踢开，万一绊倒了宾客就不好了，在安全上也不妥；三来就是小块拼接而成的地毯，与宏伟壮观的《江山如此多娇》巨幅国画相比，极不相称。

为求尽善尽美，在迎宾厅营造出宏伟壮观、热烈迎宾的整体气氛，最后的方案是定制一块艺术地毯。

谁来织？

天津地毯二厂

谁来织？织造地毯的重任落在了天津地毯二厂的身上。

全国那么多地毯厂，为什么选择了天津？

据史料记载，从清朝咸丰年间在北京报国寺建立地毯传习所开始，手工地毯技术就传入天津，至今已有将近170年历史。天津地毯和泥人张彩塑、杨柳青年画、魏记风筝并列为津门故里的四大工艺。

直到今天，天津地毯也是当地重要的旅游工艺品之一。

面积多大？

近400平方米

这块定制地毯的规格为长23米、宽16米。这么大的地毯在当时可以说是“前无古人”了。

当时，天津地毯二厂的领导、工人得知将为人民大会堂生产巨型地毯后，无不欢欣鼓舞，纷纷报名，并一致表示，困难大想法克服、工作重艰苦奋斗、条件差拼搏制造，一定要发扬艰苦奋斗、勇于创新的革命精神，尽快制成交付使用。

为此，天津地毯二厂当即成立巨型地毯生产指挥部，指挥设计、生产和设备部门抓紧落实各项准备工作。由于热情高、干劲儿大，不到10天就完成了拆除隔断、扩大厂房设备、设计绘制图纸的工作任务，并精选出70多名熟练织剪能手组成三个突击班满负荷工作。

由于事前考虑周全，准备充分，组织严密，指挥有方，特别是参战人员加班加点拼搏奋斗，使得生产有序进行，进度不断加快。加上织剪并进的新工艺流程节省了时间，不到3个月就圆满地制成了面积近400平方米的巨型艺术地毯，比当时英国生产的世界最大地毯（长7米、宽6米）还要大得多，用时则少了15天。所以，不论是地毯面积，还是工期，都堪称当时的世界之最。

如何运过去？

3 部吊车起吊

地毯织好了，这么大的一块地毯，如何从天津运到北京呢？

这块地毯可是3吨多重啊！

为了把这庞然大物安全送到北京，天津运输部门用钢轨把大型平板卡车和平板挂斗车连成一体，用3部吊车同时平稳起吊，把打包成捆的巨型地毯安稳地放置在运输车上。

天津市公安部门则采取净路、警车开道护卫等措施，护送运输队经过10个小时的夜行，安全到达人民大会堂北门外的平台上。

咋搬进去？

100多人听口令搬

把地毯从门口搬运进室内也是费了不少力气。有工作人员回忆，在物品中最难搬运、也最让人头痛的就是超长大地毯了。一长卷躺在地上，手抓不住，肩抗不起来，质地又软，圆滚滚地像巨龙一样趴在地上。

对付它的办法就是人海战术。

为了避免伤人事故发生，当时通过统一指挥，组织警卫官兵、清洁工人和服务人员一百余人用绳捆扁担抬，喊着号子同步迈进的办法，终于安全地将巨大地毯放进了迎宾厅。

当大家齐心协力铺好时，地毯平坦柔软，四周严密无缝。特别是地毯上大花绽放小花争艳的精美艺术图像与《江山如此多娇》的巨幅国画相呼应，衬托出在阳光照耀下，祖国山河的宏伟壮观和秀美多彩，又反映出了中华民族热情好客、友好迎宾的美德，真是美不胜收，令人惊叹叫绝。

小插曲

周总理曾建议挂牌提醒：

别在地毯上扔烟头

家里铺设地毯的都知道，与地毯的打扫相比，地毯的安全更重要。毕竟是织物，最怕的就是火。人民大会堂又是如此重要的场所，在地毯的消防上要更加注意。

1960年3月30日至4月10日，第二届全国人民代表大会第二次会议在北京举行。在此次会议上，周恩来在北京代表小组会议中对北京市的卫生工作就曾提出建议：人民大会堂应设牌子，提醒大家不要把烟头、烟灰随便乱丢，有人丢在地毯上很危险。

小编有话说

其实，在人民大会堂的各个厅、会议室、过厅，都有地毯，有的还有挂毯。人民大会堂建成初期，它们承载着装饰的重任，如今则更多地成为展示中国大国形象、宣传特色传统文化的一个窗口。

来源：微信公号“西交民巷23号”

责任编辑：张玉