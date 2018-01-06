这名厅官被批底线全面失守 十九大后被火速处理

来源：北京青年报

撰文 | 李岩

仅仅20天，落马的中共中央对外联络部四局原局长曹白隽便被双开，速度惊人。

曹白隽是十九大后落马的官员。去年12月16日，曹白隽落马。今天（1月6日），中纪委发布通报，曹被开除党籍。前后仅20天，是十九大后落马的厅级及以上官员中处理进度最快的一个。

实际上，中联部的落马官员并不多，而曹白隽作为退休官员，其落马也就更加引人关注。

好玩的是，政知圈（微信ID：wepolitics）从中纪委的通报中发现，这位原局长被查明的违纪行为，确实不只限于退休之前。

不寻常的通报用词

中纪委官网对于落马官员的通报，往往可以看出其违纪问题。对于曹白隽，除了那些“老生常谈”的描述，此次中纪委也用到了并不常见的表达。

通报中，中纪委这样评价曹白隽：

在职期间为有关公司等提供“咨询服务”并取酬；

退休后违规从事与原任职务管辖业务相关的营利性活动和兼职取酬；

身为外交外事部门党员领导干部，理想信念丧失，毫无党性意识，行为底线全面失守，亦官亦商。

“行为底线全面失守”在中央纪委官网出现的频率不高。

政知圈（微信ID：wepolitics）仅找到一例：2017年11月，安徽省铜陵市人大常委会原党组成员、副主任王毅军的“双开”通报中写道：“王毅军身为党员领导干部，理想信念丧失，无视党纪国法，行为底线全面失守，特别是被提拔到重要经济工作领导岗位后，大搞权钱交易、利益交换。”

相比来说，“行为底线全面失守”的曹白隽级别更高，危害也更大。

说起“亦官亦商”就多了，这是中央纪委官网的高频词汇。

上一个被通报“亦官亦商”的是司法部原党组成员、政治部主任卢恩光。

这位“五假”副部被中央纪委通报指出：“金钱开道，一路拉关系买官和谋取荣誉，从一名私营企业主一步步变身为副部级干部；亦官亦商，控制经营多家企业，通过不正当手段为企业谋取利益”。

党的高级干部中，安徽省原副省长周春雨也被指“毫无政治信仰和宗旨意识，长期‘亦官亦商’，大肆攫取巨额经济利益，违规从事投资经营等活动。”

此外，黑龙江省政府原副秘书长梁成军“经济上贪婪，私欲极度膨胀，以权谋私，亦官亦商，疯狂敛财”；佛山市政协原党组成员宋德平“追求物质享受，长期‘亦官亦商’，大肆攫取经济利益”；重庆市武隆区政协原党组书记、主席张晓江“长期亦官亦商，官商勾结，大肆攫取巨额经济利益，严重破坏当地政治生态”。

退休后仍很“活跃”

最让政知圈（微信ID：wepolitics）好奇的，还是其在退休后的活动。

曹白隽退休后十分活跃，频繁为各种活动站台。

就在落马前几个月，曹白隽还以中联部原非洲局局长的身份为世界旅游小姐的一个活动致辞。2017年5月，第二十三届世界旅游小姐年度皇后中国区总决赛启动仪式举行，曹白隽是那场活动中为数不多的退休干部。

2013年3月，曹白隽和中国驻德大使馆经商参处公使衔原参赞钦宏亮、德国RSBK鲁道夫·沙尔平战略咨询公司大中华区项目经理杰瑞·海德曼，一同参观考察广东中宝炊具制品有限公司。该公司官网上对曹白隽的介绍是这样写的：中联部原欧洲、非洲局局长，经济联络中心主任。

生涯“下半场”与企业结交

曹白隽退休前的工作履历集中在中联部，待过不少部门，其中职业生涯后期和企业打交道颇多。这或许是中纪委通报提到“亦官亦商”的根源。

公开资料显示，1954年4月出生的曹白隽是江苏南京人，1975年毕业于上海外国语学院（上海外国语大学的前身）德语专业；1975年进入中共中央对外联络部；1982年获德国阿登纳基金会奖学金，赴德国海德堡大学哲学系国际政治专业进修，指导教授为克劳斯·冯·拜默尔，1985年返回中国。

在职业生涯的后半场，曹白隽迎来了转机。

1993年9月，他调任中国经济联络中心一等秘书。1994年9月起，他先后担任中国华联国际贸易公司副总经理、中国经济联络中心副主任兼中国华联国际贸易公司总经理、中国经济联络中心主任兼中国华联国际贸易公司总经理等职务。这些职位从名称上看，和金钱便脱不开关系。随后，曹又担任中共中央对外联络部德国处处长、西欧局局长，并在非洲局局长任上退休。

曾想做中国最好的翻译

从曹白隽的履历中不难看出，其德语专业技能让他走向了外事工作。但令人唏嘘的是，上海外国语学院毕业的曹白隽从政前的理想曾是做中国最好的翻译。不难想象，曹白隽在学术上应有不差的造诣。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，他在以校友身份与上海外国语大学学生交流时曾谈及做翻译这个目标。除了在德国的多次活动中担任翻译外，同样有不少作品记录下曹白隽曾经的目标。政知君发现，1984年出版的《德国社会民主党简史（1848-1983）》，曹正是主要译者之一。

资料 | 中纪委官网 澎湃 北京青年报 环球网等

校对 | 项战

责任编辑：刘德宾 SN222