中联部原非洲局长被双开:行为底线全失守亦官亦商

原标题：中联部原非洲局长被双开：行为底线全面失守 亦官亦商

来源： 长安街知事

撰文| 卫张宁

周六清晨，中纪委再发重磅：中共中央对外联络部四局原局长曹白隽被开除党籍。

刚刚过去不久的2017年12月16日，也是一个周六清晨，曹白隽宣告落马。仅20天后就被双开，速度很快。

通报中称，曹白隽严重违反政治纪律和政治规矩，在职期间为有关公司等提供“咨询服务”并取酬；违反中央八项规定精神，退休后违规从事与原任职务管辖业务相关的营利性活动和兼职取酬；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

“亦官亦商”这一表述也出现在了曹白隽的双开通报中。通报中称其身为外交外事部门党员领导干部，理想信念丧失，毫无党性意识，行为底线全面失守，亦官亦商，严重违反党的纪律，并涉嫌造成重大国有资产流失。

外事系统的官员如何能“亦官亦商”？翻看曹白隽的履历便不难。曹白隽1975年8月进入中联部，先后在欧美澳组、八局、西欧局等部门工作，历任副处长、一等秘书等职务。

在职业生涯的后半场，曹白隽迎来了转机。1993年9月，他调任中国经济联络中心一等秘书。1994年9月起，他先后担任中国华联国际贸易公司副总经理、中国经济联络中心副主任兼中国华联国际贸易公司总经理、中国经济联络中心主任、中国经济联络中心主任兼中国华联国际贸易公司总经理等职务。

中国经济联络中心成立于1993年，作为国家级经贸促进机构，该中心旨在依托党际交往优势，同国内外众多企业、行业协会和国际组织开展紧密的业务合作，与我国政府部门以及一些外国政府、政党、组织和驻华使馆等机构建立广泛密切的协作机制。中国华联国际贸易公司则是该中心下属的公司，负责开展具体的国际贸易、投资等工作。

负责这项工作的曹白隽，自然会与不少企业打交道。这也并不新鲜，有过企业工作经历的落马官员，其最终双开通报中几乎都存在类似问题。

比如被指“既想当大官、又想发大财”的安徽省原副省长陈树隆，就曾担任过安徽省信托投资公司总经理、国元控股（集团）有限责任公司总经理等职。而同样被通报“亦官亦商”的安徽省原副省长周春雨，虽然没有企业工作经历，但也曾在省财政厅工作了7年。

通报中还提到，曹白隽退休后违规从事与原任职务管辖业务相关的营利性活动。曹白隽早在2012年就已退休，退休之前他的职务是中联部四局局长。中联部官网显示，中联部四局即是非洲局，负责与非洲撒哈拉以南地区各国政党及政治组织的联络交往和对该地区各国及政党和政治组织的研究工作。而此前曾有媒体报道称，曹白隽退休后担任多地政府高级顾问，还担任肯尼亚马拉野生动物保护基金会理事。

责任编辑：张玉