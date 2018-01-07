人民网再评雪乡把舆情防控放第一位：与常识相悖

原标题：雪乡，舆情防控怎能成为下步工作的“第一位”？

1月6日下午，大海林重点国有林管理局一篇涉及“将舆情防控摆在第一位对待”等内容的工作动态稿，在雪乡”宰客”博文风波尚未止息的情况下，再度在网络引发波澜。截至1月6日17时50分，在某新闻APP里，这条新闻的跟帖量超过1.5万，“不是应该把服务放在第一位么”的网友评论获得了近5千点赞。这位网友的评论之所以获得如此多赞同，就是因为近年来，在“看雪”旅游项目上处于优势地位的雪乡，始终是美景常伴着宰客差评。游客们迷恋着它的白雪，又怨恨着所遭遇的种种。

雪乡“宰客”事件突发，此情此景，如何应对，各相关方面开会群策群力、协调工作是极其必要的，会后将调查结果、处理意见、下步工作方案及时向社会通报也是极其必要的。然而，大海林重点国有林管理局1月5日下午落实总局旅游整顿工作会议精神的稿件却显示，要“高度重视舆情处置工作”，“将舆情防控工作摆在第一位对待”。这个“第一位”显然和人们对于服务质量才是旅游业生命线的常识相悖。

其实，如果仔细阅读会议新闻全文，不难发现，这个“第一位”之后的内容，还可以称得上中规中矩。关注价格和服务两个焦点问题；家庭民俗旅馆及各游乐项目要严格执行公示价格标准、杜绝私自抬高或降低物价现象；严厉打击黑旅行社、黑导游、扣房、倒房等侵害游客利益行为；增强旅游从业人员及经营业户服务意识，人性化、亲情化、规范化做好旅游服务工作等等，都切中要点。但为什么这些不能成为“第一位”呢？

习近平总书记在1月5日新进中央委员会的委员、候补委员和省部级主要领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班讲话时说到，“时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。”而在旅游行业中，这张卷到底该如何作答，才能交出一份令阅卷人满意的答卷？这恐怕该是大海林重点国有林管理局每个人深思的。

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责任编辑：张义凌