这两项社会保险个人不缴费就能享受 不知道的快看

原标题：[提醒]@所有职工，这两项社会保险，个人不缴费就能享受！

社保的作用在于保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下从国家和社会获得物质帮助。

个人依法享受社会保险待遇，也需要依法缴纳社会保险费。但是，并非每项社会保险都需要个人缴费。依据相关法律规定，生育保险和工伤保险由用人单位缴费，个人无需缴费即可享受相关保险待遇。

生育保险

我国《社会保险法》明确规定，职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保险费。2016年，全国生育保险平均费率为0.61%。

生育保险待遇包括生育医疗费用和生育津贴。生育医疗费用包括下列各项：生育的医疗费用；计划生育的医疗费用；法律、法规规定的其他项目费用。

职工有下列情形之一的，可以按照国家规定享受生育津贴：女职工生育享受产假；享受计划生育手术休假；法律、法规规定的其他情形。

生育津贴按照职工所在用人单位上年度职工月平均工资计发。

未就业配偶也可享受

享受生育保险待遇人员除参保职工以外，其未就业配偶的生育医疗费用也纳入支付范围。

人均生育待遇1.5万元

对于参保职工，无论生育一胎还是二胎，在国家政策规定范围内的生育医疗费用均可以实报实销，大大减轻了参保职工生育医疗费用负担，维护了职工生育权益，促进了两孩政策全面实施。

截至2016年底，全国参加生育保险人数达1.84亿人，超过城镇单位就业人数（1.78亿人）。全国享受各项生育保险待遇共914万人次，人均生育待遇支出为15385元，其中，人均生育医疗待遇支出4303元，女职工人均生育津贴15831元。

工伤保险

按照《工伤保险条例》规定，用人单位应当按时缴纳工伤保险费。职工个人不缴纳工伤保险费。

从2015年10月1日起，国务院常务会议决定，将工伤保险平均费率由1%降至0.75%，并根据行业风险程度细化基准费率档次，根据工伤发生率对单位适当上浮或下浮费率。

《工伤保险条例》规定的工伤待遇项目共有13项，包括治（医）疗费、住院伙食补助费、康复治疗费、辅助器具费、停工留薪期工资、生活护理费、一次性伤残补助金、伤残津贴、一次性伤残就业补助金和一次性工伤医疗补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金。

2016年196 万人享受工伤保险待遇

截至2016年末，全国参加工伤保险人数为21889 万人，全年认定（视同）工伤104 万人，全年享受工伤保险待遇人数为196 万人，全年工伤保险基金收入737 亿元，支出610 亿元，年末工伤保险基金累计结存1411 亿元（含储备金239 亿元）。

工伤保险待遇原则上每两年至少调整一次

2017年8月，人力资源和社会保障部印发《关于工伤保险待遇调整和确定机制的指导意见》（下简称《意见》），对工伤保险待遇中的伤残津贴、供养亲属抚恤金、生活护理费及职工住院治疗工伤的伙食补助费进行了重点调整。

《意见》强调，工伤保险待遇调整和确定要与经济发展水平相适应，综合考虑职工工资增长、居民消费价格指数变化、工伤保险基金支付能力、相关社会保障待遇调整情况等因素，兼顾不同地区待遇差别，按照基金省级统筹要求，适度、稳步提升，实现待遇平衡。原则上每两年至少调整一次。

责任编辑：张岩