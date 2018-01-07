市委书记小舅子帮包工头揽工程 收40万“介绍费”

来源：观海解局

原标题：市委书记的小舅子这样敛财

法制晚报·看法新闻（记者 岳三猛）落马一年后，河南重量级官员路国贤案的一个细节得到披露。

日前，其小舅子的媳妇郭五妮因犯利用影响力受贿罪，终审获刑1年，刑期至2018年1月8日，即下周一。

看法新闻记者注意到，路国贤妻子付某帮自己的弟弟和弟妹，在丈夫主政地——焦作，打招呼、揽工程，使得后二者接受包工头的贿赂达40万，目前她也已被另案处理。

焦作已有3任市委书记落马

公开资料显示，出生于1954年9月的路国贤是河南长葛人，恢复高考那年考上了河南大学，毕业后即进入仕途，10年后就升至上蔡县委书记。2001年1月开始任河南省委宣传部副部长，2年后改任河南日报社社长。

2006年底，路国贤开始了长近7年的焦作经历，先任市长一年半，后升为市委书记。2013年4月起，退居二线的他改任省政府党组成员、省文化体制改革领导小组副组长，直至2016年11月落马。

看法新闻记者注意到，随着路国贤的落马，焦作前后已有3任市委书记被查，其余两人为秦玉海和孙立坤。

秦玉海在1999年至2004年主政焦作，后升为副省长、省人大常委会副主任，2014年9月落马，2016年11月因受贿2086万余元，被判处有期徒刑13年半。

（赵海燕）

至于孙立坤，路国贤任市委书记时，他任市长。路调任省政府后，他接棒市委书记，但在卸任不到一个月后，即2016年6月就被拿下。而紧接着，一个月后，曾在焦作任市委常委、副市长的赵海燕，也在三门峡市委书记任上落马。

2017年7月，经河南省人民检察院指定管辖，洛阳市人民检察院以涉嫌受贿罪，依法对路国贤（正厅级）立案侦查并采取强制措施。记者注意到，目前该案尚无开庭或者宣判的公开消息。

小舅子帮承揽工程，得利40万

2017年12月15日，焦作中院作出的二审判决则披露了路国贤案的一些细节，比如其妻付某也涉案其中。

判决显示，出生于1960年的郭五妮为付建庄的妻子，后者为路国贤妻子付某的弟弟，即付建庄和郭五妮是路国贤的小舅子和内弟妹。

2009年前后，付建庄与下岗工人索某认识。2009年至2011年，郭五妮和丈夫付建庄通过给路国贤的妻子付某打电话，让她给时任焦作市新时代高速公路有限公司董事长姚某打招呼，让其在承揽工程上给予关照。

于是，付建庄夫妻先后为索某承揽了焦作市迎宾路改造项目雨、污水及电路管道工程第四标段和焦作市丰收路（焦武路-塔南路段）改造工程项目。这活可不是白干的，郭五妮与付建庄按照事先约定，以帮助索某承揽工程收取“介绍费”的名义，收受索某现金共计40万元。

看法新闻记者注意到，虽然打了招呼，但在明面上，他们为了掩人耳目，走的是招投标程序。具体来说，当地一家负责代理招投标公司的女老板称，2008年至2009年，他们代理过迎宾路管道工程四标段招标工作。

期间，新时代公司董事长姚某和女老板联系，说某公司是路国贤的关系，让她安排这家公司中标。最后这家公司过果然中标，并和新时代公司签订了施工合同。

2017年11月8日，河南修武县法院作出一审判决：郭五妮犯利用影响力受贿罪，获刑3年，并处罚金20万元。事后，郭五妮提出上诉，称自己认识到自己的错误，对自己的行为感到内疚和忏悔，愿意退出全部赃款，请求从轻处罚。

二审期间，郭五妮的亲属代郭五妮退交全部赃款40万元。焦作中院认为，鉴于她在二审期间能认识到自己的罪行，并积极退回全部赃，并且在共同犯罪中，所起作用小，系从犯，可对其减轻处罚。

于是，该院于2017年12月15日作出终审判决，撤销一审判决，改判郭五妮有期徒刑1年、罚金10万。

看法新闻记者注意到，郭五妮的刑期自2017年1月19日起，在当天，她被正式刑拘。至2018年1月8日止，即下周一。

责任编辑：刘光博