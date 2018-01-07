原标题：乒协解读国际赛选人新规：参赛人次将翻三倍，直通赛仍保留

1、制定《中国乒乓球协会2018年参加国际赛事运动员选拔办法》的主要目的是什么？

制定实施《中国乒乓球协会2018年参加国际赛事运动员选拔办法》主要考虑是引入社会监督，使参加国际赛事运动员的选拔更加公开、公正、公平、透明，参与选拔的范围更加广泛。让更多的运动员参加国际赛事，并通过国际赛事达到练兵的目的，体现中国乒乓球项目的集团优势。2017年参加各类国际赛事的运动员有182人次，2018年将达到600人次以上。同时，也使省队、俱乐部队运动员同样有参加国际赛事的机会，更好地调动全社会各方面的积极性。

2、是否意味着从2006年开始的直通比赛从此没有了？

不是这样。直通比赛是国家队内部公平竞争的实现方式，多年来对保持我国乒乓球项目在国际大赛中的领先地位发挥了重要作用，也引起了一定的社会关注。新的选拔办法实施后，将引进社会监督、扩大选拔范围，更好地体现公平、公正、公开、透明原则。同时，队内公平竞争选拔的方式仍然在一定范围内保留。比如世界杯团体赛和世界锦标赛除依据国际国内赛事成绩获取资格外，仍保留队内竞争直通的名额。与此同时，国内其他赛事如全运会、乒超联赛等直接与参加国际赛事资格挂钩，比赛也将更加精彩、激烈。

3、是否剥夺了为队伍常年付出的中坚力量争夺世界冠军的机会？

不是这样。所有队员都有参与竞争并入选的同等机会，并且由于参加国际赛事总人次增加，每个运动员都会有更多的机会。

4、给U21队员单独机会的目的和意义？

乒乓球项目在人才培养上的一条重要经验就是“以老带新、以新促老”，这也是竞争机制的重要体现。让年轻队员和老队员共同参与国际大赛对于磨练他们的意志品质、提高他们的技战术水平、增强集体荣誉的观念都是有着极其重要的意义。对于做好梯队建设，打造一支“召之能来、来之能战、战之必胜”的超一流队伍也有重要意义。

5、给乒超联赛积分排名前三名中省队队员机会是否对国家队队员不公平？

此项规定的主要目的是让省队、俱乐部队运动员有机会参加国家赛事，更好地调动地方和俱乐部的积极性。由于参加国际赛事的总人次大大增加，也不存在挤占国家队队员机会、不公平的问题。

6、关于积分规则及公布渠道。

中国乒乓球协会已研究并制定相应的积分排名规则，拟于近期对外公开发布。中国乒协将根据国际、国内比赛的赛程时间安排等因素，统筹规划，定期在协会官方网站上公布最新的排名情况。

7、关于2018年世界杯团体赛参赛运动员选拔情况

根据《中国乒乓球协会2018年参加国际赛事运动员选拔办法》，2018年世界杯团体赛参赛人选已经产生。

男队人员参赛资格确定情况：

马 龙：2017年世界杯单打第三名。

樊振东：全运会单打第二名（冠军为马龙）。

林高远：国家队选拔赛胜出。

于子洋：国家队U21选拔赛胜出。

许 昕：乒超联赛正在进行，个人积分排名尚未最后产生，教练组根据比赛经验、打法等综合因素确定。

女队人员参赛资格确定情况：

朱雨玲：2017年世界杯单打冠军。

丁 宁：全运会单打冠军

陈幸同：国家队选拔赛暨U21岁选拔赛胜出。

王曼昱：国家队选拔赛暨U21岁选拔赛胜出。

刘诗雯：乒超联赛正在进行，个人积分排名尚未最后产生，教练组根据比赛经验、打法等综合因素确定。

来源：中国乒乓球协会

责任编辑：张岩