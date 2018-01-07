他曾是首都新闻发言人 如今调任海淀管宣传部

原标题：曾是首都新闻发言人的他，调任海淀管宣传
“政事儿News”（微信ID：zsenews）了解到，日前，中共北京市委决定，张劲林任中共北京市海淀区委员会委员、常委。
海淀区委决定，张劲林任中共北京市海淀区委宣传部部长、海淀报总编辑（兼）。
张劲林有比较丰富的政府新闻宣传工作经历，2008年北京奥运会期间，曾担任奥组委北京奥运新闻中心副主任。
经常与北京市政府新闻宣传打交道的朋友对张劲林的名字也不陌生。在调任海淀区委常委前，他是北京市对外宣传领导小组办公室主任，市人民政府新闻办公室主任、新闻发言人。曾有一段时间，市政府新闻办例行发布会就是张劲林主持。
日前，北京市公布了126部门最新版新闻发言人名单，张劲林的名字还在市政府新闻发言人之列。
据知情人士向“政事儿News”透露，不久前公布的各部门新闻发言人名单是根据国新办的要求，每年底的一次例行公布。“大名单确认时，张劲林的新职务任命可能还没有确定，故而在这份名单中还能看到他的名字。”
上述知情人士介绍，1月5日，北京市政府新闻办内部知悉了张劲林的新任命。“大家还是觉得比较突然，不过到了海淀，张主任还是干新闻宣传这一摊，应该是驾轻就熟。”
他说，张劲林没有什么官架子，对工作勤勤恳恳，很多一线的工作亲自动手。“我们的事务很繁忙，这几年几乎没见过他晚上准时下班过。有些人手不够的活动，他会亲自接待记者。”
张劲林履历
张劲林，男，1970年10月出生，汉族，河北唐山人，1992年6月入党，1993年8月参加工作，国际关系学院汉语言文学专业毕业，在职研究生（英国卢顿大学媒体管理专业），高级政工师。曾任北京市外宣办（市政府新闻办）外联处副处长、处长，奥组委北京奥运新闻中心副主任（正处级），市外宣办（市政府新闻办）外联处处长、宣传活动处处长，市委宣传部秘书长。北京市对外宣传领导小组办公室主任，市人民政府新闻办公室主任、新闻发言人。现任中共北京市海淀区委常委、宣传部部长，海淀报总编辑（兼）。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这座西北重镇再换书记 8个月内第三任
- 【 军事 】 辽宁舰出海或有绝密任务 事关国产航母
- 【 财经 】 开淘宝店的女网红李小璐生意经
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 GAI求婚成功 女友坐身旁大秀钻戒笑容...
- 【 科技 】 微信:不会看用户微信 也不留存聊天记...
- 【 教育 】 谁说思政很无聊 他有趣到上了新闻联播
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2017 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有