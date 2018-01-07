他曾是首都新闻发言人 如今调任海淀管宣传部

原标题：曾是首都新闻发言人的他，调任海淀管宣传

“政事儿News”（微信ID：zsenews）了解到，日前，中共北京市委决定，张劲林任中共北京市海淀区委员会委员、常委。

海淀区委决定，张劲林任中共北京市海淀区委宣传部部长、海淀报总编辑（兼）。

张劲林有比较丰富的政府新闻宣传工作经历，2008年北京奥运会期间，曾担任奥组委北京奥运新闻中心副主任。

经常与北京市政府新闻宣传打交道的朋友对张劲林的名字也不陌生。在调任海淀区委常委前，他是北京市对外宣传领导小组办公室主任，市人民政府新闻办公室主任、新闻发言人。曾有一段时间，市政府新闻办例行发布会就是张劲林主持。

日前，北京市公布了126部门最新版新闻发言人名单，张劲林的名字还在市政府新闻发言人之列。

据知情人士向“政事儿News”透露，不久前公布的各部门新闻发言人名单是根据国新办的要求，每年底的一次例行公布。“大名单确认时，张劲林的新职务任命可能还没有确定，故而在这份名单中还能看到他的名字。”

上述知情人士介绍，1月5日，北京市政府新闻办内部知悉了张劲林的新任命。“大家还是觉得比较突然，不过到了海淀，张主任还是干新闻宣传这一摊，应该是驾轻就熟。”

他说，张劲林没有什么官架子，对工作勤勤恳恳，很多一线的工作亲自动手。“我们的事务很繁忙，这几年几乎没见过他晚上准时下班过。有些人手不够的活动，他会亲自接待记者。”

张劲林履历

张劲林，男，1970年10月出生，汉族，河北唐山人，1992年6月入党，1993年8月参加工作，国际关系学院汉语言文学专业毕业，在职研究生（英国卢顿大学媒体管理专业），高级政工师。曾任北京市外宣办（市政府新闻办）外联处副处长、处长，奥组委北京奥运新闻中心副主任（正处级），市外宣办（市政府新闻办）外联处处长、宣传活动处处长，市委宣传部秘书长。北京市对外宣传领导小组办公室主任，市人民政府新闻办公室主任、新闻发言人。现任中共北京市海淀区委常委、宣传部部长，海淀报总编辑（兼）。

责任编辑：张岩