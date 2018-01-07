“杀手”寒流袭击美国 救火后消防员帽子秒成冰雕

原标题：炸弹气旋暴击美国！4000航班取消6人死亡，800万人进入紧急状态！

就在中国多地迎来2018开年首场降雪之时，大洋彼岸的美国人民也正在暴风雪中苦苦煎熬！这个周末，美国东北部部分地区比火星上还要冷！！！

先是，被称为“杀手”的寒流给北美大部分地区带来了近几年来的最低温和大降雪，今年美国东部的温度要比往年的平均值低10到16度。。。。。。

光是听听这个寒流的名字，就已经不明觉厉了，一副杀伤力满格的样子，先来几张图弱弱地感受一下~

纽约已经换了装。。。

曼哈顿的喷泉自动开启冰挂模式。

马萨诸塞州，海里的浪花都被冻成了冰雕……

刚扑灭一场大火的消防员，帽子立刻就变成了这样……

尼亚加拉大瀑布流不动了。。。

密歇根州圣约瑟夫的码头和灯塔，已经被冻成了一整块冰。

就连美国东南部的佛罗里达州也没能躲过，要知道，往年的冬天，这里的人都是穿拖鞋出门的……现在，他们的拖鞋也被冻住了……

“杀手”的威力还没散去，4日，美国又迎来了一场更大的暴风雪侵袭——“炸弹气旋”风暴（bomb cyclone），因为其气压减低的速度快到有如爆炸而得名。“炸弹气旋”会带来剧烈降温、暴雪和狂风。

纽约，Delaware， Maine， Maryland， Massachusetts， New Jersey， Rhode Island 和Virginia等地宣布进入紧急状态。

新英格兰地区，纽约东部以及大西洋中部各州周日预计将有创纪录的低温。纽约市本周末最低气温可达摄氏零下19度。

波士顿人每年例行出现的暴风雪“狂欢”，变成了海水倒灌，部分街区都泡在了冰冷的海水中，然后被冻结住。。。

波士顿此次的浪潮打破了历史记录，成为自1978年暴雪以来最大的浪潮，达到15.16英尺高。靠海区域Charlestown，Dorchester，East Boston，Boston Harbor，North End，Seaport，Lynn，Revere全部被冰块与海水淹没。

受“炸弹气旋”风暴影响，弗吉尼亚州和北卡有3.1万人无电可用，波士顿地区及纽约市分别有超过13，500人断电，乔治亚州已经有超过1.24万户居民停电，佛罗里达州和南卡罗来纳州分别有1.02万户和2700户居民面临电力中断，电力短缺的数量可能会进一步增加。。。

全美共有4000多个航班被取消，仅新泽西州的纽瓦克国际机场就有881个航班被取消，波士顿洛根国际机场也取消了716个航班。纽约市的肯尼迪国际机场、拉瓜迪亚机场共有891个航班取消。

4日、5日，纽约肯尼迪机场及拉瓜迪亚机场都暂时关闭。

美国国家铁路客运公司也调整了纽约市至波士顿的列车运行安排。纽约市内的地铁、铁路及巴士均出现不同程度的延迟。

受低温影响，位于佛罗里达州奥兰多的迪士尼乐园也罕见停业。从3日到5日，迪士尼世界的水上乐园、环球影城和海洋公园都暂时关闭。

据报道，至少6人因为此次暴风雪引起的意外丧生，其中两人因为所驾驶的货车在湿滑的路面上失控，从桥梁上跌下反转，在车内的两人车顶首先着地而身亡。

希望天气尽快回暖！不要再有人员伤亡！

小伙伴们一定要注意保暖，注意道路安全！

责任编辑：张岩