一位大学教授的生财之道:用学生身份证开卡敛财

原标题：一位大学教授的生财之道

法制晚报·看法新闻（记者 洪雪）身为中国石油大学（北京）教授的王新海，套取科研经费576万余元，并将其中部分以自己学生、姐姐、女儿的名义据为己有。另外，为感谢他人在获取科研项目上帮助，他还行贿50万元。

看法新闻记者获悉，北京市高级人民法院日前以贪污罪、行贿罪，数罪并罚，终审判处王新海11年半，并处罚金200万。

（王新海受审）

贪污：用学生的身份证开卡敛财

出生于1962年6月的王新海，案发前系中国石油大学（北京）石油天然气工程学院教授，2009年之前，系长江大学教师。

法院查明，此人共套取了三笔科研经费共计576万余元，并将其中的323万余元据为己有。

第一笔发生在2009年至2011年间，王新海利用担任中国石油大学（北京）（以下简称石油大学）、长江大学教授并担任某课题负责人的职务便利，伙同他人通过虚报劳务费、交通费、服务费等方式，骗取314万余元。其中王新海分得70万余元。

第二笔发生在2010年至2012年期间，王新海如法炮制，通过虚构北京山漠海疆能源科技有限公司协助开展科研工作的事实，由该公司开具发票，先后套取科研经费205.99万元并据为己有。

第三笔发生在2014年至2015年期间，王新海轻车熟路，利用上述职务便利，通过虚构他人劳务支出、冒用他人签名、实际控制他人名下银行卡的方式，先后套取56.05万元，并将税后的47.082万元据为己有。

“我就是北京山漠海疆的公司法人。”王新海承认，这期间自己虚开了8个人的银行卡，用于支取所谓的劳务费，“就是填写劳务清单，姓名和身份证号都是学生的。”等钱到账后，他不定期转到妻子的银行账户中，由杨某进行理财。

天下哪有不透风的墙？审计署审计石油大学后，2014年4月，该校两位副校长约谈了王新海，希望其退回钱款。长江大财务科长也找到他，要求退钱。

受贿：为拿项目送中石油干部50万

除了套取科研经费，王新海还行贿。2009年至2013年间，为承接中石油的科研项目，他直接或通过魏某（方某亮的妻子）给予中石油科技管理部副主任、副总经理方某亮50万元。

原来，方某亮是中石油科技管理部的领导，搞好关系后，他才能能提前知道中石油的重点发展计划，进而提前做准备。而且，有些项目没有方某亮的审批同意就做不成。

2009年至2014年5年间，王新海给过方某亮和其妻子共五次钱。“2009年底，我约方某亮夫妇吃饭，吃饭时他跟方某亮聊了自己最近科研项目的进展情况。饭后，方某亮夫妇开车送我到附近的地铁站坐车，我在下车前把事先准备好的10万元放在车后排上。我当时说了一句项目资料放这了，帮我看看，就下车了。”以后数次皆类似。

在法庭上，王新海认可贪污罪，但辩称其套取的科研经费用于科研项目支出，且于2014年退回石油大学和长江大学，请求法庭对其从轻处罚。

2017年8月，北京市第一中级人民法院作出一审判决，以犯贪污罪判处王新海有期徒刑10年半，以犯行贿罪判处其2年；决定执行11年半，并处罚金200万。

一审判决后，王新海不服，提起上诉。2017年12月28日，北京市高院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

官方：用科研圈钱只会身败名裂

2017年6月30日，王新海案在北京一中院开庭审理。7月4日，《中国纪检监察报》发表评论《严惩用科研项目“圈钱”》。文章称，该案释放出一个强烈信号：全面从严治党没有盲区、正风肃纪没有禁区，把科研项目当“圈钱”工具只会身败名裂。

做交易、饱私囊，王新海竟把潜规陋俗那一套用于科研领域中、用在损公肥私上，而这种以课题为幌子发科研经费的财，并非个案。从中央第十二轮巡视反馈情况看，“科研经费管理不严”也是高校廉洁方面的一个重要风险点。

科研经费的资源浪费乃至腐败滋生，不仅恶化了学术生态，对创新这个发展“引擎”也是极大的腐蚀。科研经费不是“唐僧肉”，科研领域也不是“硕鼠”的乐土，“王新海们”的结局即是教训，当引以为戒。

在当前科研经费大幅增加的情况下，既要把“零容忍”真正落到实处，对隐身于科研领域的各类“蛀虫”严肃查处、绝不纵容。同时，又要加快科技体制改革步伐，编织严密的制度笼子，从制度上防堵漏洞，斩断寻租谋利的渠道，让科研经费每一分钱都用在刀刃上。

责任编辑：张岩